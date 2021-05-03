Canalys：今年第一季全球雲端服務支出大增35%

根據市場研究公司 Canalys 公布的最新全球雲端服務市場報告顯示，今年第一季雲端基礎設施服務支出成長 35%，達到 418 億美元。其中，亞馬遜 AWS 位居第一。

報告中指出，第一季客戶在雲端上的支出首次超過 400 億美元，總支出較去年同期高出近 110 億美元，並較上一季高出近 20 億美元。

在過去的 12 個月中，隨著企業組織在疫情中適應新的工作方式、客戶參與、業務流程和供應鏈的變化，數位化轉型加速發展，對雲端服務的需求大增。再加上部分經濟體的反彈，政府的刺激措施、大規模疫苗接種計劃的推出，增強了客戶對簽下多年期合約的信心。

從各品牌來看，亞馬遜網路服務 (AWS) 是領先的雲端服務供應商，在 2021 年第一季達到 32% 的市占率。微軟 Azure 連續三個季度增長 50%，在 2021 年第一季度的市占率達 19%，位居第二。谷歌的端事業 Google Cloud 也維持了成長趨勢，在最近一季增長了 56%，市占率達到 7%。

Canalys 研究分析師 Blake Murray 表示：「從去年開始，雲端技術就成為了各個領域的贏家，基本上是從新冠肺炎疫情爆發和各國實行封鎖後開始的。企業組織依靠數位服務，並且在線上進行業務，以適應不同的形勢。 」

Murray 也表示，隨著 2021 年客戶信心的提高，雲端支出預期將會繼續增加。去年推遲的大型項目將會重啟。