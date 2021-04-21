雲端通訊夯！美銀看好CCaaS、CPaaS 喊買這3檔

新冠疫情加速了雲端基礎的通訊軟體普及速度，其中 Zoom (ZM-US) 是此趨勢的最大贏家，且還有其他眾多市場寵兒，如今面臨重啟經濟階段，還能繼續受寵嗎？美銀認為，這趨勢還長得很！

美銀分析師 Daniel Bartus 週二針對通訊軟體產業發布追蹤報告，他認為「更多的雲端遷移行動」約莫創造 600 億美元的商機，雖然新冠疫情是該產業的重大催化劑，但他認為即使在後疫情時代，該產業也會持續蓬勃發展。

針對初入此市場者，他看好「整合通訊即服務 (UCaaS)」的機會，即將語音、視訊和文字訊息連接在一起並以雲端為基礎。

Bartus 指出，「由於通信的關鍵性、安全性、延遲和其他方面的顧慮，各家企業對這種改變一直拖延。」

但他補充，這場疫情「讓 UCaaS 的優點、靈活性和可擴展性顯露無遺」。他認為潛在市場總共可達 4 億席位，且最大業者目前所佔份額很小，其中 RingCentral (RNG-US) 擁有 300 萬用戶、 8x8 (EGHT-US) 擁有 120 萬用戶，而 Zoom Phone 擁有 100 萬用戶。

他也看好兩個相關 app﹔

1. 雲端客服 (CCaaS) ，即軟體及資料集中由供應商代管的客服體驗解決方案。

2. 通信平台即服務 (CPaaS)，可為電信系統提供後端基礎架構，主要用於與客戶的溝通，例如聊天機器人和傳訊服務。

Five9 (FIVN-US) 在 CCaaS 方面孤擲一注，而 Twilio (TWLO-US) 則在 CPaaS 中處於領先地位。

Bartus 給予 RingCentral、Zoom 和 Twilio 這三家股票「買進」評級，而對 8x8 保持「中立」，至於 Five9 則評為「遜於大盤」。

以下是他對這些股票的看法﹔

RingCentral. 是他在此領域的首選，目標價 450 美元，尤其最看好該公司合作夥伴策略，他認為這是 2 億個席位的機會，可以支持公司持續以 30% 以上成長。

Zoom. 他給予該股目標價 480 美元，稱該公司是「擁有混合動力無可爭議的會議領袖」，Zoom Phone 可以讓銷售額增加 10 億美元以上，讓該公司在 2024 財年營收總額邁向 70 億至 80 億美元，這將比目前華爾街估值高 25％至 40％。

Twilio. 他預期該公司能維持成長率在 30% 以上，因為該公司將業務拓展至聯絡中心等新市場。「新產品、核心業務加速，以及強大的擴展模型將繼續推動大規模成長。」他給予 480 美元目標價。

8x8. 「我們認為 8x8 的定位良好，可在 UCaaS 和 CCaaS 上長期成長，然而，雖然有轉虧為盈的潛力，但新策略方向的時間點上也有不確定性。」目標價 39 美元。

Five9. 他認為該股票已經太貴，雖然可能還有上升空間，但現在的高價位可能已經不會出現有意義的上漲。目標價 190 美元。