鉅亨美股雷達：拼多多Q1營收年增239%、阿里發布新SaaS產品平台「翱象」

盤前重要看點：

在近期多位聯準會 (Fed) 官員再次發言強調，美國高通膨僅是「暫時現象」之下，市場對於通膨擔憂持續緩解，週二 (25 日) 十年期美債殖利率連續第 4 個交易日下滑，而美股則是持續高檔盤整。

而針對縮減 QE 購債 (Taper) 方面，聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週二再次表示，目前來說，沒有必要倉促談論縮減購債步伐，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能會在未來政策會議上討論減碼 QE，但這將取決於經濟數據狀況。

疫情方面，全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情沒有放緩跡象，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.67 億例，死亡數突破 347 萬例，美國累計確診超過 3315 萬例，累計死亡數超過 59 萬。印度累計確診超過 2694 萬例，巴西累計確診 1612 萬例。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 81.52 點，或 0.24%，收 34,312.46 點。

標普 500 指數下跌 8.92 點，或 0.21%，收 4,188.13 點。

那斯達克指數下跌 4.00 點，或 0.03%，收 13,657.17 點。

費城半導體指數上漲 11.69 點，或 0.37%，收 3,134.67 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

Fed 理事奎爾斯發表談話 (FOMC 永久票委)

重要個股動態：

1. 拼多多 (PDD-US)

週三 (26 日) 美股盤前，拼多多發布 2021 年第一季財報。

財報數據顯示，拼多多第一季營收報人民幣 221.7 億元，年增率增長 239%，超越市場預期的人民幣 201.99 億元。

第一季度淨損報人民幣 29.05 億元，亦超越市場預期的淨損人民幣 25.29 億元，但比去年同期虧損人民幣 41.19 億元有所收窄。

活躍用戶方面，拼多多第一季年度活躍買家數達到 8.238 億人，單季淨增 3540 萬人， 較上一年同期淨增 1.957 億人。

PDD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 高通 (QCOM-US)

在週三 (26 日) 微軟召開 Build 大會之前，高通和微軟宣布共同合作，為開發人員研發了一套基於 ARM 架構的 Windows PC 設備，類似於 Mac mini，預計將於今夏發售。

另外，高通也同步發布新的驍龍 7c 第二代運算平台，將搭載至 Windows PC 和 Chromebook 設備中。

QCOM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3.Google (GOOGL-US)

德國聯邦反壟斷局週二 (25 日) 表示，已根據今年生效的反壟斷法對 Google 啟動了兩項調查。

德國聯邦反壟斷局發布聲明指出，這兩項調查將分別就 Google 的市場地位和數據處理條款進行深入分析，因 Google 提供大量的數據服務，且 Google 的商業模式很大程度上依賴用戶數據的處理。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. 阿里巴巴 (BABA-US)

阿里巴巴發布服務新零售 SaaS 的產品平台「翱象」，阿里巴巴表示，「翱象」將為商戶提供線上、線下一體化經營、消費者需求洞察、商品經營效率提升等解決方案。

阿里巴巴超市生態事業部總經理、翱象 CEO 周天牧介紹，翱象會通過構建基於用戶、商品、品項、地理位置等智慧洞察技術，結合會員行銷等 SaaS 基礎能力，實現人、貨、場充分結合，有效推進電商經營能力。