資料中心需求增溫 雲端伺服器廠Q2營運回神

英特爾 (INTC-US) 正式推出代號 Ice Lake 的第 3 代 Intel Xeon 可擴充處理器，可望帶動雲端伺服器廠廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW)、鴻海 (2317-TW) 等營運增溫，加上全球資料中心庫存調整結束、基本需求增溫，第 2 季起相關廠商營運可望逐步回神，全年維持雙位數成長。

資料中心隨著各國逐步解封、施打疫苗，今年以來拉貨動能向上，英特爾也攜手 32 家廠商推出 Ice Lake 新平台伺服器，積極搶攻市占，隨著新平台推出，有助台廠伺服器廠營運。

廣達旗下雲達攜手英特爾發表全新 5G 解決方案 IronCloud–Robin 雲端平台，搶攻 5G、企業、邊緣應用商機，廣達認為，今年上半年仍是伺服器傳統淡季，但新平台推出後，營運動能增溫，全年雙位數成長目標不變。

因應需求，廣達林口第三生產大樓第 2 季也正式完工啟用，其中，雲達就預計在新生產大樓中擴充產線，預估本季可望再增加約 20% 產能，下半年也不排除再視客戶需求，加碼擴充。

英業達、緯穎同樣看好營運受惠新一代伺服器平台回溫，英業達認為，今年新平台轉換及大型資料中心客戶成長、訂單占比提升，第 2 季伺服器可望較首季雙位數成長。

緯穎也看好雲端產業、5G、邊緣運算、AI、大數據分析將帶動更多應用服務產生，除推出新一代邊緣運算伺服器，搶攻企業專網商機外，今年也投資液冷技術廠 LiquidStack，強化冷卻技術，對今年營運審慎樂觀看待。