車用PCB大廠CMK泰國廠因疫情停工一周 台廠未獲轉單

車用 PCB 大廠 CMK 泰國廠有 10 名員工確診新冠肺炎，自 5 月 21 日起停工 7 天，對此車用板廠突發狀況，台廠包括競國 (6108-TW)、敬鵬 (2355-TW) 及泰鼎 - KY(4927-TW) 在泰國設廠，紛紛表示並未因此獲轉單。

業界推估，CMK 泰國廠停工天數只有 7 天，並不是長時間關閉，對實際產出影響不大，況且全球車廠目前受限晶片供應量不足，部分車廠甚至停工，對於車用板仍有足供生產的庫存，因此未因 CMK 泰國廠停工出現移轉訂單的效應。

泰鼎 - KY 今年第一季車用板生產比重已占總營收的 18%，新增三廠產能今年下半年起陸續開出，預估 2021 的車用板比重將達到 20%。

競國主管指出，汽車板認證程序極為複雜，即使 CMK 泰國廠停工，轉單仍以通過相同客戶認證的區域廠商為主。

競國主管強調，疫情再度延燒，泰國廠也因此實施高規格防疫措施，並針對廠區實施二次全面消毒。

敬鵬泰國廠則加速製程改善，並承製部分車用板，敬鵬主管今天也表示，敬鵬泰國廠並沒有轉單效應。

外媒報導指出，CMK 在確認泰國廠 10 名員工確診後、就自 5 月 21 日起對該座泰國工廠所有員工進行 PCR 檢查，截至 5 月 22 日為止，並未發現其他陽性者，且已從確診員工的足跡、鎖定密切接觸者，並進行隔離措施。

不過因遵照當地當局的指示，因此泰國工廠已自 5 月 21 日起進行停工、將停工 7 天至 5 月 27 日為止， CMK 表示，此次停工可能會對部分產品的生產、交貨造成影響，將盡量把對顧客的影響降至最低。

日商 CMK 為全球第一大車用 PCB 廠。