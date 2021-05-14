〈東元改選前哨戰〉東元兩派再攻防 改革派爭取散戶委託書 公司派獲兩外資支持

東元 (1504-TW) 董事改選進入倒數階段，外資與散戶成為父子兩大陣營攻防焦點，被視為改革派的董事提名人黃立聰今 (24) 日透露，已爭取多數散戶委託書，公司派則發出新聞稿宣示，已獲兩家外資投票建議機構共同支持。

據東元年報揭露的股東結構來看，其他法人持股比 49.44%、外資 24.98%、個人 24.16%、金融機構 1.06%、政府機構 0.36%；外界預期，外資與個人小股東將成雙方陣營拉攏對象。

對於股權掌握程度，黃立聰透露，在外流通股數 20% 中，獲得許多散戶支持且優於預期，另外 25% 外資股東則持續溝通、爭取中；至於市場傳對董事席次有「坐三望四」說法，目前暫不回應。

東元則發聲明提到，兩家外資今日共同發表投票建議，全數贊成公司所提 11 位董事及獨立董事候選人，並反對股東菱光科技提名的 7 席董事及獨立董事候選人，以及反對股東所提的轉投資事業檢討改進案。

東元表示，據兩家投票建議報告顯示，菱光科技對於東元經營管理及公司治理方面的批評，並無提出具體證據，且各項數據顯示，東元符合股東期待的方向，此外，菱光科技並未提出具體改革方案內容，且對公司改革論述缺乏說服性。

東元 5 月 12 日公告，由於新冠肺炎確診者足跡包括南港展覽館二館附近，為避免增加股東染疫及提高社區感染風險，股東會地點從南港展覽館二館七樓會議廳，改為東元中壢廠。

董事候選人黃立聰、劉積瑄與孫嬿美今日則赴證期局陳情，質疑公司變更股東會地點、議事規則未公開透明。黃立聰認為，東元未事先通知，再者，近日國內疫情升溫，公司因提供防疫措施，如股東報到入場程序、選票呈現方式等，盼股東會議事規則能即時告知、資訊對等。

孫讌美補充，菱光科技 4 月 19 日以東元股東身分，發函請東元提供今年股東會董事選舉案之實際尺寸選舉票格式、詢問選票分割、股東會出席報到、選票交付等一般股務事項，但東元 5 月 7 日回函中，未提供選舉票格式，甚至對所詢事宜未做明確回應，忽略選舉人權益。