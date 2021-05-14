散戶再度號召軋空 AMC大漲 迷因股反攻

Reddit 散戶再度號召軋空美國連鎖電影業 AMC(AMC-US)，AMC 股價周四 (13 日) 勁揚 24%、連五天上揚，和大盤這幾天暴跌相比格外引人注目，當天並帶動 GameStop(GME-US) 等先前受到散戶追捧的迷因股同步上漲。

AMC 終場漲 23.7% 至每股 12.77 美元，寫下 1 月 29 日至今最大單日漲幅，盤中一度漲抵 14.20 美元，是 3 月 18 日至今最高價。

GameStop 勁揚 14%，服飾零售商 Express(EXPR-US) 漲 13%，耳機製造商 Koss(KOSS-US) 漲 12%。

Reddit、推特上出現許多文章標註了「軋空 AMC」(#AMCSqueeze) 的主題標籤。

Wedbush 證券分析師 Alicia Reese 說，AMC 股價散戶需求持續上漲，但目前本益比脫離公司基本面，可以說 AMC 聰明地利用散戶熱潮，以高價發行新股且可能用這筆資金償債。AMC 當天稍早宣布，透過發行新股集資約 4.28 億美元。

受到通膨升溫疑慮影響，美股已經連跌好幾天，但 AMC 卻逆勢大漲，五個交易日累計上漲 42%。相較之下，彭博追蹤受 Robinhood 限制交易一籃子迷因股的等權重指數，同期間下跌 5.9%。

而在此之前，AMC 因公布第 1 季虧損大於預期，股價連八日下挫。即便如此，該股今年來仍上漲逾 500%。