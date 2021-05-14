散戶搶當航海王不敵疫情翻船 近3日違約交割金額突破5億

國內疫情嚴峻，引發台股暴跌，違約交割金額也頻創新高，根據證交所統計，近 3 日券商申報違約交割金額累計高達 5 億元，其中先前受市場追捧的航運指標股，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 兩檔個股違約金額相對較高。

台股本周大跌逾 1400 點，失守 16000 點關卡，台股跳水也讓違約交割金額頻創新高，受 12 日台股重挫影響，今 (14) 日違約交割金額從前兩天的 9000 多萬，一舉暴增至 3.16 億元。

目前台股交割採 T+2 制度，也就是投資人必須在股票成交當天 (T 日) 後的第二個交易日上午 9 點前，將應匯股款匯入交割帳戶，若交割帳戶餘額不足，就構成違約交割。

受到美股高檔震盪、本土病例升溫影響，拖累台股重挫跳水，光是 12 日、13 日連續兩天違約交割金額雙雙突破 9000 萬元，12 日台股盤中重挫 1417 點，儘管尾盤急拉，但終場仍大跌 680 點，收在 15902.37 點，更讓違約交割金額飆升突破 3 億元。

觀察違約交割熱門標的，主要以航運股為主，包括陽明、長榮兩檔指標個股，不僅成交爆大量，違約金額也高。以今天來說，陽明違約交割金額高達 1.03 億元居冠，長榮違約交割也有 3526 萬元。

法人指出，陽明、長榮挾航運業績看俏與營收表現佳等優勢，不僅外資法人看好，更是散戶與當沖客爭相追捧的熱門標的，但受疫情影響，大盤回檔修正、上演多殺多戲碼，也讓不少來不及逃的散戶因此違約交割。