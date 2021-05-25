穩懋砸15.17億元新建高雄路竹廠 最快三年後完工量產

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 因應長期營運所需，董事會已核准逾 126.25 億元資本支出，將在南科高雄園區以租地委建方式新建路竹新廠，今 (25) 日公告與中麟營造簽訂約 15.17 億元工程契約，路竹新廠也預計年中動工新建，目標三年後量產。

穩懋表示，去年完成 5000 片月產能開出後，目前整體產能可達 4.1 萬片，今年不會再有大型擴產計畫，僅會針對既有產線去瓶頸、桃園龜山 C 廠進行無塵室擴充，預期下一階段大型產能擴充計畫將落在明年，今年資本支出除支應 C 廠無塵室擴充外，也將投入高雄新廠建置。

因應未來 3-5 年營運規劃，穩懋去年申請通過科技部園區審議，計畫進駐南科高雄園區設廠，據南科管理局資料顯示，穩懋預計總投資金額將達逾 850 億元，可望為南科增加 4000 個就業機會，預估整體產能也可望較既有龜山廠翻倍成長。

營運方面，穩懋預期，本季隨著手機 PA 客戶需求回溫，產線稼動率可望較首季約 8 成增加，3D 感測部分則預期將受新舊產品交替下滑影響，但整體第 2 季營收可望較首季成長，估季增約 1-3%，達 60-62 億元，毛利率則落在 31-33%，略低於首季。