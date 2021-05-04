穩懋再砸3.1億元加碼聯茂 持股攀至11.98%

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (4) 日公告，4 月 23 日至 5 月 4 日斥資逾 3.1 億元，以每股平均 147.48 元，再取得 CCL 廠聯茂 (6213-TW) 約 210.8 萬股，統計穩懋自去年 9 月以來，持續加碼投資聯茂，累積持有 3990.2 萬股，金額 27.85 億元，持股比重達 11.98%。

穩懋、聯茂兩者業務不重疊，均可望受惠 5G、電動車等多元應用發展，穩懋看好整體產業發展，持續加碼持股，並已是聯茂單一最大法人股東。

營運方面，穩懋預期，第 2 季隨著亞洲手機 PA 客戶需求增溫，產線稼動率可望較首季約 8 成增加，雖然 3D 感測部分，預期將受新舊產品交替下滑，但整體第 2 季營收可望季增約 1-3%，達 60-62 億元，毛利率則估 31-33%，略低於首季。

穩懋首季受傳統淡季、機台歲修影響，單季營收 60.09 億元，季減 12%、年減 1%，毛利率 33.5%，季減 1.5 個百分點、年減 9.5 個百分點，營益率 19.9%，季減 4.4 個百分點、年減 12 個百分點，稅後純益 10.95 億元，季減 14%、年減 30%，每股純益 2.72 元，為近 7 季低點。