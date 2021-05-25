〈台經院看景氣〉三大因素 看房市景氣恐生變數

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 4 月營業氣候測驗點調查，營建業不僅連 2 月下滑至 106.01 點，並創去年 7 月以來新低，台經院指出，近期本土疫情升高，造成短期內全台看屋人數下滑，加上營建成本不可控風險升高、房地合一稅 2.0 實施在即等因素，建商對新建工程投入將轉趨保守、降低預售屋推案意願，房市景氣恐生變數。

台經院說明，營造業方面，政府抗旱衍生水資源工程相對集中，不過，缺工造成新建採購發包速度放慢，甚至流標件數增多， 4 月景氣持平。

展望未來，有鑑本土疫情升高，建商新建工程投入轉趨保守，而興建中的個案配合防疫規定，造成人力調度更吃緊，工期展延影響程度將加大。

不動產業方面，台經院指出，4 月六都建物買賣移轉件數較 3 月微幅下滑 0.2%，表現優於原先市場預期，反映長期持有的自住客受政策影響程度不大，都會區的住房需求仍厚實，新建案交屋處於高峰期。

不過，隨著國內疫情升溫、進入房市打炒房政策的調整期，對不動產開發商曝光強銷、推案接待中心的來客人數和買氣都造成影響，短期銷售恐難逃陣痛，台經院認為，房市景氣將出現趨緩態勢。

在此次營業氣候調查中，廠商看壞未來半年的比例增加 23 個百分點，至 4 月的 48%，不過好轉、持平的比例仍各有 33%、19%。