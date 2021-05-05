砷化鎵廠4月營收出爐 穩懋站回20億元、全新改寫第三高

砷化鎵廠 4 月營收出爐，受惠手機 PA、WiFi 需求回溫，穩懋 (3105-TW) 單月營收重回 20 億元大關，達 20.24 億元，月增 1.77%、年增 0.52%，全新 (2455-TW) 則因 3 月基期較高，單月營收較上月下滑至 2.88 億元，月減 15.44%、年增 46.58%，但仍改寫歷史第三高紀錄。

穩懋 4 月合併營收達 20.24 億元，月增 1.77%、年增 0.52%，再度站上 20 億元大關，累計今年前 4 個月營收達 80.25 億元、年減 0.6%。

展望本季，穩懋預期，第 2 季隨著亞洲手機 PA 客戶需求增溫，產線稼動率可望較首季約 8 成增加，3D 感測部分則預期將受新舊產品交替下滑，但整體第 2 季營收可望季增約 1-3%，達 60-62 億元，毛利率則估 31-33%，略低於首季。

全新 4 月營收則達 2.88 億元，月減 15.44%、年增 46.58%，為歷史第三高，僅次於今年 3 月、去年 12 月的 3.41 億元、2.89 億元，累計今年前 4 個月營收達 11.78 億元、年增 39.14%。

展望未來，全新表示，隨著 5G 滲透率提升、WiFi 6 應用、5G PA 放量，加上 3D 感測 VCSEL 動能恢復下，營運將持續增溫，產能利用率維持近滿載，今年也計畫再添購 5-10 台 MOCVD 機台，也已將部分機台轉作生產，全年維持雙位數成長目標。