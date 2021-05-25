台新金一招解套兩案 併保德信人壽、彰銀退場露曙光

台新金 (2887-TW) 併購保德信人壽一直卡在資金來源，金管會今 (25) 日表示，台新金將發行 8 億股「己種特別股」（可轉換特別股），藉此花 8 年以上處份 22.5 億股的彰銀 (2801-TW) 持股，不只彰銀可以退場，資金也將用來買保德信人壽。

金管會主秘童政彰晚間表示，台新金透過修改公司章程，將發行 8 億股「己種特別股」，規劃 8 年以上則是因為，畢竟出脫這麼龐大的彰銀持股，要考量市場穩定。而未來發行特別股，雖可以讓台新金資本提高，但屆時特別股轉換時，台新金資本適足率會下滑，因此台新金需在這 8 年期間強化資本結構。

童政彰指出，台新金修改公司章程須經股東會同意，股東會同意後，章程還需要再報金管會審查。

至於台新金入主保德信人壽部分，童政彰表示，交割款已經沒問題，而金管會要求補件強化資金方面，則是為了確保入主後可以更多財務資源維持該壽險公司健全發展，發行己特股的規劃就是為此進行的財務安排。

根據台新金所規劃，此龐大的釋股方案，將透過發行 8 億股「己種記名式可交換特別股（可交換己特）」，轉換標的限制是彰銀股票，整體釋股時間需要 8 年以上，投資人持有第 8 年起，才可以依照 1:1 比率，將一股台新金的己特換成一股彰銀普通股，投資人在 8~10 年內，可自行決定要不要行使交換權，把握有的台新金己特股，轉成彰銀股票。

第 11 年開始，台新金己特的交換權行使，將是由新金決定，台新可隨時收回全部己特，一旦收回，就把己特持股人全部強制換成彰銀，換言之，整體釋股彰銀案，最晚會在 11 年內完成。