穩懋向南科管理局承租土地20年 啟動新廠布局

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (1) 日公告，因應未來營運、生產使用，將向科技部南科管理局，承租高雄路竹園區土地，租賃面積達約 97445.27 平方公尺，每月未稅租金為 184.2 萬元，預計先承租 20 年，使用總資產達 4.04 億元，啟動南科廠新廠布局。

穩懋目前主要生產據點位在桃園龜山，因應未來 3-5 年營運規劃，去年申請通過科技部第 64 次園區審議，計畫進駐南科高雄園區設廠，根據南科管理局資料顯示，穩懋預計總投資金額將達逾 850 億元，可望為增加 4000 個就業機會，整體產能也可望翻倍成長。

穩懋也預計斥資 26.25 億元興建第一期廠房，今年將開始動工。

穩懋受惠 5G、WiFi 需求，今年營運可望維持高檔，但首季因三個廠區陸續進行歲修，估營收將季減 11-13%，毛利率則維持 35%，中長期看好四大動能，包含 5G+WiFi、IoT、基礎建設與衛星通訊、3D 感測應用，也將積極開發 GaN(氮化鎵)、InP(磷化銦) 等新材料。

穩懋去年三率三升，稅後純益達 65.28 億元、年增 45.9%，每股純益 15.45 元，創下歷史新高，累計今年前 2 個月營收則達 40.12 億元、年增 0.78%。