特斯拉進行光達測試 過去馬斯克曾不屑一顧

據《彭博社》報導，有多名消息人士透露，美國特斯拉 (TSLA-US) 已與從事汽車自動駕駛技術研發的美國 Luminar Technologies(LAZR-US) 簽下雷射感測器的測試、開發合約。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 過去曾經嘲笑光達 (LiDAR) 是「傻瓜的差事」(a fool's errand)、認為到頭來將徒勞無功，但現在似乎已改變心意。

上週 20 日的時候，有一輛在車頂上安裝光達的 Model Y，在美國佛州的棕櫚灘被一名住在當地的汽車自動駕駛技術諮詢顧問 Grayson Brulte 拍下照片、並且公開在推特上頭。市場盛傳特斯拉與 Luminar 攜手合作，Luminar 的股價也在當天一度大漲 10% 左右。

雖然以往也曾有裝上光達的特斯拉照片在社群網路曝光過，但是特斯拉與 Luminar 之間的關係還是讓人摸不著頭緒。

有消息人士以相關資訊尚未公開為由、在匿名條件下向媒體透露，Luminar 基於與特斯拉之間的合約關係，把裝在 Model Y 上頭的光達販售給特斯拉。

還有彭博社在向美國加州機動車輛管理局 (DMV) 求證後，證實在推特貼文上的 Model Y 車牌、是登記在特斯拉的公司名下。而過去也曾有人目睹特斯拉的測試用 Cybertruck，也是掛上同一面車牌。

Luminar 的股價在 24 日 (週一) 走揚，而該公司並未發表相關評論。彭博社同時也向特斯拉方面的多名高層詢問相關問題，也未能得到答覆。目前特斯拉已廢止媒體相關的公關窗口。特斯拉的股價 24 日 (週一) 收在每股 606.44 美元、較上個交易日上漲 4.4%。

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