千呼萬喚始出來！特斯拉Model S Plaid下月初交貨 激勵股價漲逾4%

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週四在推特上表示，加州 Fremont 工廠將於 6 月 3 日舉辦「Model S Plaid 交車大典」，消息激勵股價漲逾 4%。

他特別點出，「6 月 3 日在我們加州工廠舉行 Model S Plaid 交車活動。有史以來，最快的量產車 0-60mph 只需要 2 秒不到的時間。」

Model S Plaid 是特斯拉旗艦電池電動車的更新款，該款電動車自 2012 年以來一直量產中。

馬斯克和特斯拉在 2019 年 9 月首次推廣並承諾了 Model S、Model X SUV 和特斯拉 Roadster 的 Plaid 版本，當時馬斯克信誓旦旦跟特斯拉粉稱 Plaid 版本大概一年後能投入量產。

然而，今年 1 月發布財報時，特斯拉 Model S Plaid 內裝也同步亮相，但卻招來批評，因為方向盤由傳統的圓形換成了充滿賽車感的 U 形蝴蝶式，似乎更適合在賽道上使用，而非一般道路，因為賽車道的轉向比大，而一般道路駕駛時，駕駛需要在方向盤上頻繁定位。

馬斯克曾在熱門播客《The Joe Rogan Experience》上表示，Model S Plaid 將於 2 月開始出貨，甚至稱該款車「快到令人心慌」。

然而，特斯拉公布的第一季交車報告上卻沒有任何 Model S 或 Model X 的蹤影，鐵粉雖然失望沮喪，卻仍持續等待。

2014 年買下首輛 Model S 的特斯拉長期車主 Barry Stuppler 受訪時表示，他在 2021 年 1 月訂購 Model S Plaid，並打算將舊版 Model S 贈與兒子。特斯拉銷售與交付團隊最初表示 3 月底能交貨，但在沒有預警下，交車日一延再延，他得到的最新消息是最遲 7 月交車，而在這段時間，急於用車的兒子只能以租車對應。

特斯拉尚未透露 Model X SUV 的 Plaid 版，以及重新構思的 Tesla Roadster 車款之開始交付日。馬斯克先前表示，上述車輛 (非 Model 3 和 Y) 都將採用 Plaid 動力集成。

特斯拉週四大漲 23.32 美元或 4.14%，收 586.78 美元。同日美股走高，道指上升 0.55%、S&P 500 指數上升 1.06%。