馬斯克快閃英國 歐洲臆測下一家特斯拉工廠在哪落腳

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 幾天前快閃造訪英國倫敦 Luton 機場，當時英國政府也向馬斯克致意，希望他考慮在英國建立下一個電動車工廠，但馬斯克週五表示，他正考慮下一個工廠落腳俄羅斯。

馬斯克曾說過，英國脫歐對想將多數產量出口到歐洲的車廠來說，風險太大了，但上週 2 日快閃倫敦的行程又令當地媒體臆測，馬斯克是否心回意轉？

據媒體報導，英國政府去年創建、用以吸引外資的投資辦公室 (Office for Investment) 一直在要求地方政府遞交占地 250 公頃的工廠選址計畫。

馬斯克本週造訪位於德國布蘭登堡 (Brandenburg) 的旗下第一家超級工廠 (gigafactory) 時，批評德國監管規定。他說，「我想，要是能減少一些官僚做法，應該會更好。」該工廠首批量產車已經從 7 月一直延宕至年底。

馬斯克週五提到，「特斯拉打算在俄羅斯建立一些存在，而這在某些時點下可能包括了工廠。」

分析師指出，在英國建造主打歐洲市場的車廠是一項艱鉅的任務。馬斯克在德國譴責的「官僚主義」，搬到管理整個歐盟上就更難處理，因為歐盟自有一套法律、技術和稅收法規。

如果特斯拉考慮在英國建造一座電池工廠，恐怕又會距離特斯拉德國車廠太遠。若車廠、電池工廠都不可能，那就剩下研發中心了，但這不需要英國政府尋找占地 250 公頃的工廠用地，而且特斯拉 2014 年就考慮過這類投資，但在 2016 年英國公投結果出爐後打了退堂鼓。