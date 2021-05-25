大宗商品波動性高 投資人更青睞抗通膨債券

根據德意志銀行 (Deutsche Bank) 的報告顯示，隨著近期通膨疑慮增加，抗通膨債券 (TIPS) 吸引了大量資金挹注，相較大宗商品基金更吸引投資人。

報告中指出，自去年 5 月以來，TIPS 就開始吸引大量資金流入，過去一年流入的資金金額創下了自 2010 年以來的新高。相對於一般的債券，投資者更加青睞 TIPS。

瑞銀表示，自去年 8 月以來，債券殖利率與股票之間的相關性持續下跌，自今年 2 月以來更轉為負值。當股票遭到拋售時，債券價格也會同步承受壓力，使得殖利率上升。

德意志銀行策略師 Parag Thatte 表示，從歷史上來看，股市債券關係的翻轉，​​往往是在通膨風險偏高時出現，就像在 1960 年代中期到 1990 年代後期的時候一樣，因為通膨增加了貨幣緊縮的可能性，進一步對股市和債市構成了風險。

大宗商品通常被視為抵禦通膨的工具，但是這次投資者對該資產類別的信心似乎減弱了。報告中指出，在過去的幾個月中，實體大宗商品基金出現淨流出的情況，其中包括以石油、黃金和白銀等基金。工業金屬基金在近期逆勢上升，出現了一些資金流入，但是投資者的興趣仍小。Thatte 指出，儘管大宗商品價格動能仍在，但波動性也很高，投資人不願增加更多曝險。