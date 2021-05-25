達里歐首度透露持有比特幣 讚比債券更抗通膨

週一 (24 日) 橋水基金公司創辦人達里歐 (Ray Dalio) 首度透露持有比特幣，並且談到對通膨和加密貨幣的擔憂。

達里歐於 CoinDesk 的一場活動上發表談話。在通膨的大環境下，達里歐對「現金為王」嗤之以鼻，並且首次透露他有一些比特幣。

他受訪時表示：「現在現金是垃圾，持有美元現金的動機很低，不支付利息，甚至連債券的殖利率也不高，(料) 最終，人們幾乎都會選擇股票、黃金、比特幣和房地產等其他資產。」

達里歐主動表示他手上持有一些比特幣，但他並未透露以多少價格買入多少的比特幣？

達里歐稱：「比特幣創造的財富越多，大家就越可能寧願投入比特幣而不是債券，就我個人而言，我寧願買比特幣，也不願買債券做為通膨的避險工具。」

他也不忘警告，比特幣的最大風險正是它的成功。

達里歐解釋，投資者需求的飆升可能會刺激各國監管單位的介入，而「中國」已經開始實施監管行動，促使比特幣自本月初高點爆跌逾 50%。

展望未來，達里歐稱：「世界將以令人難以置信的速度變化。誰在技術競賽中獲勝，誰就會在經濟和軍事上贏得一切。這就是未來五年的情況。」

比特幣 24 小時內上漲逾 13.54% (圖片：鉅亨網)

台北時間週二凌晨 12 時許，加密貨幣自上週末的低點反彈，比特幣 24 小時內上漲逾 13.54%，暫報 37,805.35 美元。以太幣上漲 29.95%，暫報 2,483.77 美元。狗狗幣上漲 15.62%，暫報 0.32602 美元。