買黃金對抗通膨 美國鑄幣局Q1金幣銷售寫逾20年最佳

黃金價格近期走弱，卻催生了對實體黃金的買盤，有望成為之後支持金價的動能。

美國鑄幣局公布銷售數據，今年第 1 季共售出 41.2 萬盎司各種面額的鷹揚金幣，較去年同期大增 88% 以上，也寫下自 1999 年第 3 季以來最佳的單季銷售成績。

進一步分析，第 1 季的買盤主要來自今年 1、2 月，3 月金幣的銷售為 6.6 萬盎司，較 2 月份下滑了 47% 以上。

Incrementum AG 基金管理人 Ronald-Peter Stoeferle 認為，投資人採取動作，以保護自己免受通膨上升的威脅。他表示，2 月份，Comex 向投資者交付了 113 噸實物黃金，約為歷史平均水準的 5 倍。

Stoeferle 指出，在充滿不確定性的世界中，投資者渴望獲得實體黃金，這一需求的增加將為黃金的長期牛市提供重要支撐。

Blue Line Futures 市場策略師 Phillip Streible 表示，儘管整體銷售數字令人驚訝，但不會太意外，因為實體黃金的需求已經被壓抑了很久。

他強調，對於對金條感興趣的投資者，在每盎司 2000 美元時買不下手，因此當價值由高點下滑約 10% 之後，給了這些人新的買進機會。