擺脫Android 華為6月2日發表手機鴻蒙系統

周二（25 日）華為宣布將在 6 月 2 日正式舉辦鴻蒙作業系統及華為全場景新品發布會，預計華為當天將正式宣布推出搭載在手機上的鴻蒙作業系統，之前鴻蒙作業系統已搭載在智慧螢幕和可穿戴裝置上。

華為同時公布鴻蒙手機操作系統開機畫面，並顯示「鴻鵠志遠，一舉千里。承蒙厚愛，不負期待」標語，市場解讀接下來鴻蒙對手機設備的覆蓋，將進一步在作業系統層面實現萬物相連。

2020 年 12 月，華為推出 HarmonyOS（鴻蒙 OS）2.0 手機開發者 Beta 版。今年以來，華為開啟鴻蒙 OS 2.0 開發者 Beta 公測，華為自家多款手機陸續支援鴻蒙作業系統。

華為希望把鴻蒙打造成開源開放的獨立作業系統，類似 Android。除了可穿戴裝置，也希望更多手機廠能加入鴻蒙生態，共同把鴻蒙生態圈做大。

(圖片: AFP)

華為消費者業務 AI 與智慧全場景業務部副總裁楊海松透露，從去年開始做鴻蒙生態到今天，鴻蒙生態圈已經發展 1000 家硬體生態夥伴，超過 1000 家模組和解決方案夥伴。華為正在與全球排名前 200 的 App 廠商溝通合作，共同開發跨終端設備的應用。

華為預估 2021 年底搭載鴻蒙的設備數量將達 3 億台，其中華為設備超過 2 億台，至於第三方合作夥伴的各類終端設備數量超過 1 億台。

不過，受美國制裁影響，華為手機出貨量大幅減少。今年第一季華為在中國市場手機銷量為 1490 萬支，下跌 50%，同時華為在全球市場則首度跌出前五名。

僅管華為的手機業務前景暗淡，但還是積極推出新機，華為新款 P50 近期曝光不少細節，可能稍後華為會發表這款新手機。此外，還有消息稱，華為仍在進行 3 奈米麒麟晶片的研發。

另一方面，華為在手機事業受阻後，已轉向開發智慧汽車軟硬體，其營運模式是透過輸出華為的技術、軟硬體等方式形成整套解決方案，而未來利用鴻蒙系統整合智慧汽車系統及物聯網生態是可預期的。

