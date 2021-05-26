〈陸港盤後〉金融、地產攻堅 上證3600點臨門一腳

A 股周三 (26 日) 承接前一個交易日上漲的攻勢，上證與深證雙雙開高，惟創業板指則小幅開低。開盤之後，滬深兩地指數走勢出現分歧，上證在金融、地產和造紙等類股走強的帶動下保持強勢格局，而創業板指則受到醫美、疫苗等類股下滑的拖累震盪走低。

午盤後滬深兩市保持震盪格局直到終場，上證曾一度站上 3600 點大關，惟終場仍無法順利守穩。成交量能方面，今日滬深兩市成交金額略為下滑，達人民幣 9667 億元，較前一個交易日減少人民幣 396 億元。

港股方面，市場仍在評估美國通膨情況，不過不影響港股今日走勢，恒指在開高後一路震盪走揚，恒指在站上 29000 點後走勢堅挺，科技類股表現強勁，抵消金融類股的弱勢。

科技類股再度強勢反彈，比亞迪電子 (285-HK) 大漲 11%、近期大跌的 FIT 鴻騰精密（6088-HK）反彈勁揚 5.4%、美國聯邦法院宣布解除小米投資禁令，其股價上漲 2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.34%，報 3593.36 點；科創 50 指數下跌 0.44%，報 1364.04 點；深證成指小跌 0.36%，報 14793.68 點；創業板指下挫 0.95%，報 3196.85 點。

恒生指數上漲 0.88%，報 29166.01 點、恒生科技指數上漲 0.85%，報 8072.46 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 91.03 億元，其中滬股通買超人民幣 69.78 億元，深股通買超人民幣 21.25 億元。

法人觀點

國泰君安認為，上證在周二大漲後，短線已經進入前期高點的壓力區，短期證可能在 3600 點附近震盪，消化賣壓。目前市場環境不支持指數持續性的拉升，震盪走揚仍是目前上證變動的主要節奏。從中長期來看，國泰君安認為市場不確定性風險降低，資金面維持寬鬆，人民幣升值預期強，將吸引更多的海外資金流入 A 股市場，上證中線將繼續挑戰 4000 點。