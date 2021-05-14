幣安涉嫌洗錢遭美司法盯上 幣圈雪上加霜近30萬人爆倉

週四 (13 日) 全球最大的加密貨幣交易所幣安 (Binance) 正在接受美國司法部和國稅局的調查，幣安涉嫌洗錢的消息，讓已被特斯拉重擊的幣圈再度雪上加霜，24 小時內有近 30 萬人爆倉。

幣安近期正遭各國司法單位緊盯，幣安上月推出推出代幣化股票「股權通證」新功能，英國監管機構 (FCA) 正介入了解，而德國聯邦金融監管局 (BaFin) 上月底公告，該產品有違反該國證券法的嫌疑。

《彭博社》週四報導傳出，美國司法部和國稅局的調查人員正向個人索取有關幣安的商業活動資料，調查幣安涉嫌洗錢和逃稅等違規行為。

幣安在開曼群島註冊，在新加坡設有辦事處，但在全球並未設立總部辦事處。

幣安發言人回應：「我們非常認真地對待法律義務，將同監管機構和執法部門合作，但該公司不會對具體事宜做出回應。我們一直在努力建立一個健全的合規程序，包括反洗錢原則和金融機構用來發現和處理可疑活動的工具。」

截稿前，美國司法部和國稅局的發言人拒絕置評。

由於特斯拉宣布暫停比特幣購車、執行長馬斯克還點評比特幣電耗太誇張，全球最大的加密貨幣交易所幣安涉嫌洗錢的消息撼動整個幣圈。

截稿前，比特幣暴跌 10.17%，跌破 5 萬美元大關，暫報 48,627.37 美元，狗狗幣暴跌 12.77%，暫報 0.392301 美元。以太幣暴跌 8.63%，暫報 3,693.36 美元。萊特幣暴跌 8.42%，暫報 1.28 美元。

比特幣家園最新數據顯示，最近 24 小時，約有 29.4 萬人爆倉，最大單筆爆倉單在 Huobi-BTC，價值 3870 萬美元。最近 24 小時累計爆倉金額 34.44 億美元。

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