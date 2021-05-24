〈倉和法說〉客戶受印度高關稅衝擊拉貨趨緩 短期營運保守

太陽能網版印刷廠倉和 (6538-TW) 今 (24) 日召開法說會，展望後市，公司指出，由於印度政府對中國、東南亞國家課徵高關稅，導致主要客戶拉貨力道趨緩，加上疫情影響新品出貨時程，短期營運保守看待。

不過，倉和看好，長期來看，公司推出的 CF 系列無網結網板版新品，可提供客戶微縮線路、節省漿料以及提高印刷壽命等特點，對新品有高度信心，也已獲得多家客戶驗證且量產中，有助公司後市營運。

倉和指出，今年第一季由於 F9900 系列產品受競爭者效仿、搶單衝擊，加上新舊產品交替、海空運費大漲、匯率波動加大，影響營收、獲利不如預期，創 7 季來新低。

倉和第一季營收約 3.61 億元，季減 13%，年減 30%，毛利率 44.32%，季減 3.12 個百分點，年減 9.41 個百分點，營益率 19.88%，季減 5.42 個百分點，年減 17.59 個百分點，稅後純益 0.57 億元，季減 23%，年減 58%，每股稅後純益 1.52 元。

展望後市，倉和點出四大市場風險，由於產業鏈供需失衡，矽料價格上漲約 3 成，導致太陽能廠產線開工率不穩定，加上寬鬆貨幣政策造成匯率不穩，也增加太陽能生產成本。

尤其，倉和強調，近來疫情影響，造成海空運大幅減班，運輸成本激增，衍生船隻貨櫃塞港現象，導致出口困難，加上美中貿易戰，以及印度開始對中國、馬來西亞、越南、泰國進口的太陽能電池與模組課徵防禦性關稅 14.5%，影響主要客戶減產，都是倉和面臨的挑戰。

倉和也強調，公司將持續針對產品設計、材料技術、製程開發以及設備精進等四大核心技術投入研發，目前也已開發出 CF 系列無網結網版產品，並通過海外客戶驗證、量產，看好倉和後市營運。

倉和也將運用既有的 PI 網版技術，進軍非太陽能領域，包括 5G、Mini/Micro LED、被動元件、生技產業等，提供客戶更精準的對位技術與使用壽命。