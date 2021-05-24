時代雜誌：兩項重要因素 台灣疫情防線被攻破

去年 8 月，《時代》雜誌報導台灣新冠肺炎防疫成果，以萬人演唱會為題，說明台灣在防疫上的成功。但就在 9 個月後，由於本地疫情爆發，主題轉變為「虛假安全感」與茶藝館，所造成的防疫破口。

異常謹慎就造初期防疫成功

報導指出，在去年疫情初期，台灣就採取領先步驟，甚至在 WHO 還沒有確認人傳人的途徑前，就對來自中國大陸旅客進行篩查，並在隨後的幾周內進行了更嚴格的邊境控制。人民也維持足夠的警戒心，早早開始戴口罩，審慎出行。

但隨著幾個月沒有本地案例，台灣自去年夏天開始放鬆警惕，大型聚會愈來愈普遍，戴口罩的人則變得愈來愈少。

就在防疫出現破口後，這一情況使得感染人數快速上增，過去 1 年多，台灣累計不到 1300 名案例，在短短的一周內，增加到 3100 例以上。

萬華選區立法委員林昶佐受訪時表示，人們去年外出時還很小心，但他認為，今年大家已經忘記要謹慎。

前副總統陳建仁指出，初期的成功來自於過往 SARS 的經驗，但隨著病毒突變、更容易傳染後，先前的有效做法失敗了。

出現破口後防疫缺陷浮現

報導稱，爆發可能是從貨機機組人員的傳播開始，但最主要的擴散，大部分可以追溯到獅子會的聚會以及萬華的茶藝館。最初，這兩個集群被認為是不相關的，直到獅子會的感染者表示他曾到過其中一家茶室。

在第一道防線被突破之後，台灣在防疫上的缺點曝露出來，使案例迅速攀升。除了茶藝館成為傳播途徑外，由於之前沒有疫情，因此很少有人有抗體，加上疫苗接種工作也幾乎不存在，讓情況難以解決。

台灣在疫情爆發前，僅接受了 30 萬劑阿斯利康疫苗，接種率不足 2%，遠遠落後於全球大部分地區。

除了向國外採購疫苗之外，台灣還指望兩種國產疫苗能填補這一空白。政府已承諾，將在第二階段安全性試驗完成後，於 7 月開始試驗，政府計畫在完成第三階段功效試驗之前授權疫苗。

最有效武器可能是人民的防範意識

隨著疫情升溫，台灣開始進入三級警戒，限制聚會、停課，敦促居民留在家中，對未戴口罩者予以重罰。

報導稱，台灣抵抗 COVID-19 的最有效武器可能是人民。儘管全球大多數國家，都因為疫情長期加劇，而對社會疏遠等規則的依從程度降低，但大多數台灣人其實比政府更為謹慎。

過去台北通常人滿為患的街道，如今幾乎空無一人，多數人們相信，只要努力遵守指示，還是能克服這場危機。