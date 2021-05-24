【富蘭克林】波灣富裕債具抗通膨基因

通膨環境下，能否投資於債券? 富蘭克林證券投顧表示，若造成通膨的原因是經濟復甦和商品價格上漲所致，即宜配置於能順應這類趨勢的債券資產。例如，可受惠於油價上漲的產油國地區 - 波灣債市即已有異軍突起表現。

受到通膨擔憂影響，今年以來保守型的美國公債領跌多數債市。例如，台灣投信投顧公會分類的 55 檔境外新興市場債券型基金今年以來平均下跌 2.82%(理柏資訊，原幣報酬截至 4/30)。在這包括有投資在美元計價債為主、當地貨幣債為主、或兩者混合的基金中，即以投資在美元計價債為主的富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 短中長期績效高於同類型基金平均(詳見附表)。

富坦波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，第一季市場過度擔憂通膨風險，導致美元債券殖利率快速攀升，債息被拉升後，反而創造一些進場機會。尤其是波灣債市，不僅政府財政受惠於石油收入增加、企業也受惠於轉趨樂觀的投資氣氛，而且，波灣地區疫苗施打快速，例如阿聯疫苗接種率即領先全球平均水準。更重要的是，該區經濟多元化的結構性改革進展不停歇，持續是投資於波灣債市的核心利基。

柯弗表示，儘管全球經濟復甦和商品價格上漲趨勢，公債殖利率仍有彈升空間，然而幅度上應不至於如第一季般猛烈。波灣為全球主要富裕的區域、政府負債壓力低於其他地區，如今全球主要國家央行印鈔救市、財政部大肆舉債支出時，波灣政府卻仍嚴守傳統的財政撙節政策，而且全球投資專業機構甚少著墨於波灣國度，潛藏許多機會未被挖掘。

柯弗表示，在操作上，團隊於去年第四季即已先降低存續期間並對漲多的債券做獲利了結；今年第一季債市修正後，隨著殖利率已彈升，則趁勢加回存續期間，並利用已預存的現金部位找尋新的配置機會。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

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