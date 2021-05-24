【普徠仕觀點】全球配息股的前景一片光明

重點摘要

2020 年由於新冠疫情引起的經濟衰退，迫使許多公司減少配息，從而重創了股息投資這類的投資風格。

隨著企業獲利提高，全球經濟復甦的跡象對於配息的公司有正面意義。

我們在銀行、太陽能、風力發電相關的公用事業，以及產險和意外險公司中看到契機，這些產業都有望受惠於經濟活動的復甦。

由於疫情引發強烈 (或許短暫) 的全球衰退，股票配息或收益策略在 2020 年特別難熬，然而隨著經濟開始復甦，經濟成長將影響公司的獲利，並為公司配息率的回升奠定基礎。

2020 年疫情重創股息投資策略

一般來說，除非在極少數別無選擇的情況下，上市公司是非常不願意削減配息，公司不願降低配息的主因是因為，擔心股東和投資人會將削減配息，視為管理階層對公司前景缺乏信心的訊號。



由於邊境封鎖和針對疫情採取的社交距離政策，全球需求崩潰的速度和深度是空前的，這意味著許多公司別無選擇，只能在 2020 年削減配息，MSCI 世界指數成分股中大約 30% 的公司於去年宣布削減配息，這是自金融海嘯以來最高的削減配息比例。



考慮到配息普遍遭到削減，股息投資失寵也就不足為奇了，圖 1 左側的圖表比較了 2020 年以及 2021 年第一季 S&P 500 企業配息股和非配息股的表現，而右圖則對配息成長股 (由 NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index 代表) 進行了相同的比較，由於疫情造成的特殊狀況，2020 年是配息股相較於非配息股，表現最差的一年，也是 2009 年金融海嘯以來配息成長股表現最糟糕的一年。

在市場朝價值股輪動下，配息股在 2021 年第一季有著出色的表現，收復了去年部份的失地，相比之下，配息成長股第一季的表現則略遜一籌，因為它們未能得到價值輪動的青睞。



在 2020 年，三個具有成長的產業 -- 資訊科技、非必需消費和通訊服務，佔了 S&P 500 指數總報酬的 87%，而到了今年第一季，同樣這三個產業卻僅佔了 S&P 500 指數總報酬的 26%，相較之下，金融和能源產業是 2020 年 S&P 500 指數報酬率的兩個最大累贅，不過這兩個產業卻在 2021 年第一季貢獻了該指數 50% 以上的漲幅。

「在市場朝價值股輪動下，配息股在 2021 年第一季有著出色的表現...」

全球經持續復甦帶來更正向的環境

總體而言，我們認為對全球股息 / 股權收益策略來說，未來的投資環境將變得更加有利，三月份全球製造業和服務業 PMI 達到了 6 年半的高點，因此很顯然全球經濟正進入強勁的週期性復甦；例如國際貨幣基金組織 (IMF) 在其四月份的《世界經濟展望》中預測，今年全球經濟將成長 6.0%，遠遠高於去年同期 3.3% 的預測，在某些國家，疫苗的及時推出在企業、消費者和投資氛圍的恢復中發揮了很大的作用，事實證明，廣泛的疫苗施打在迅速減少感染人數方面取得了成功，並有機會讓那些擁有足夠疫苗的國家解除封鎖和社交限制，因此許多經濟學家預估，直到近期仍落後大盤的消費者服務業將在今年迎來強勁復甦。

自 2020 年以來，美國推出了前所未有的財政刺激措施，其規模大到可以產生顯著的外溢效應，從而提振其他經濟體，總統拜登的 2 兆美元基礎建設計劃在全球經濟復甦中也發揮著重要的作用，隨著先前 1.9 兆美元的《美國救助法案》的影響開始減弱，這將大大降低美國明年出現 “財政斷崖” 的風險。

強勁的獲利反彈有助於恢復配息

2021 年和 2022 年強勁的週期性經濟復甦應會提升公司的獲利，隨著經濟狀況改善，許多在疫情期間被迫削減配息的企業，將有機會恢復過往的配息比重，另外，在諸如英國和歐洲等許多國家的銀行，都受到政府疫情緊急援助措施的約束，即使它們的基本面並未惡化，且具備配息的能力，這些銀行仍被迫削減或停止配息；由於擔心可能發生最糟情境 (儘管並沒有發生)，疫情還是使許多其他產業的公司大幅度削減配息。

在非必需消費品、運輸、基礎建設和娛樂等領域，有許多擁有強大資產負債表和管理能力的公司，它們儘管受到了疫情的衝擊，卻仍然展現出了實現強勁復甦的能力，其中一些公司如今的股息收益率可能只剩下 1%，但有機會在未來 2~3 年內將其股息收益率提高到 3% 或 4%，同時，在削減配息的公司中，我們也應該避免那些在疫情爆發前就已存在問題的脆弱公司。

債券殖利率上揚的威脅可能小於預期

由於全球的長期利率可能會逐步上升，因此了解如何在利率週期內管理配息股策略，就變得至關重要了，若美國公債殖利率的成長速度高於當前市場預期 (考慮到以上論點，可能性其實沒那麼高)，則傳統的高配息股票或是公用事業、房地產投資信託 (REITs)、基礎建設或電信公司這樣的「類債券股」可能會很脆弱，但從歷史上來看，即使債券殖利率上升，銀行、保險、化工、大宗商品或房地產族群中的週期性配息成長股，也能在殖利率上漲週期中表現出色。

控制投資組合利率敏感度的關鍵在於，在利率週期內將這兩種配息股之間保持良好的平衡，隨著經濟週期減弱和殖利率曲線趨於平緩，我們可持有更多的傳統高配息股，相反的，當殖利率曲線趨於陡峭、經濟處於復甦階段時，我們應該持有更多的週期性配息成長股，因此，我們傾向於採用動態的亞鈴策略，將加權平均的股息收益率保持在大致相同的水準，但投資組合的利率風險或敏感度將隨利率週期而改變。

我們甚至能在屬於科技產業的半導體製造商，和半導體設備公司中發現配息股。例如，我們在該領域中擁有的一家美國製造商，該公司從 2004 年到 2020 年的年化配息成長率為 12%，並致力於通過配息和回購將所有自由現金流返還給股東，這家公司是科技朝向數位化、自動化和物聯網連接轉移的受惠者。

從歷史經驗來看，削減配息的股票帶來了更低的總報酬率和更高的波動性。 相比之下，支付高額或高於平均水準股息、並且具備成長前景的公司可以為投資人帶來強勁的現金流量，有助於緩衝市場波動的意外爆發，精準地將傳統高配息股和配息成長股混合在一起的結果，有望在整個市場週期中為投資組合提供誘人的總風險報酬，我們認為在艱難的 2020 年之後，未來的配息股和配息成長股可以在整個市場週期中，繼續為投資人提供強大的下行保護和出色的風險調整後報酬。

我們在哪裡尋找配息機會

在 2021 年配息股中的投資主題方面，一些公用事業股的基本面有所改善，這是由於轉向可再生能源的長期趨勢所致，我們認為這些公司的年收入成長率為 5~7%，再加上高股息收益率，可能會為股東帶來接近雙位數的總報酬，一家我們很中意的公司是美國風能和太陽能發電的龍頭，其管理層已承諾公司到 2024 年的年化配息成長率將達到 13~15%。

我們認為銀行股也還有進一步發展的空間，因我們認為 2021 年加速的放貸成長，尚未完全反映在當前的股價上，銀行股也是全球利率上升趨勢的受惠者，在金融產業的其他領域，產險和意外險公司有望從不斷成長的住宅週期中受惠，因為房價上漲有望帶動利潤率和獲利，不過由於投資人把目光投向市場的其他領域，今年截至目前為止，價格合理的優質成長股以及殖利率股的整體表現仍落後於市場，因此，我們認為這些配息成長股中的許多公司，將有望在長線上提供誘人的風險報酬。

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