不想再當韭菜了嗎? 靠這招就可以

全球股市頻創新高，投資人也樂開懷，不過，目前股市處於高水位，許多人深怕此時進場會淪為被割韭菜的窘境，該如何避免？由於現階段擇時進出場及擇股難度相對提高，容易做出追高殺低的行為，不如運用智能理財最簡單，交由理財機器人選出最佳投資組合，並隨時根據市場情況調整投資組合，進行紀律投資，可以避免當韭菜族的命運。

從去年 (2020) 以來，在美國科技股領漲之下，全球股市也水漲船高，不僅指數節節攀升，不少股票漲幅超過數倍，甚至數十倍，許多投資人股市投資可說是進帳豐碩。然而，現階段股市漲幅已大，一來是股市相對高點，劇烈震盪在所難免，一天漲跌幅高達 400、500 點時而可見；二是多數個股漲幅也驚人，想要選擇低基期的價值型股票，並不容易；三則是因股市相對高點，投資人容易患得患失，一有風吹草動，便開始殺進殺出，做出不理性的買賣決策。

也因此，對於投資人來說，該不該獲利了結？是否要追高？該布局哪些股票？這些均是難題。事實上，只要能夠善用智能理財，上述問題可以迎刃而解，因為新光銀行的智能理財具有分散布局、紀律投資、因勢而動等三大優點，從而提高投資勝率及增加了風險管控的機制。

新光銀行的智能理財除了依照每個客戶的財務狀況，提供適當的投資組合配置，主要以基金做為投組標的，而基金是屬於一籃子股票概念，加上專業團隊進行市場監控，有助於投資風險控管。甚至新光銀行的智能理財平台以嚴選標準、兼顧風險與報酬兩道關卡，挑選優質的基金替投資人把關，讓投資人自由選擇，進行資產配置。

以新光銀行智能理財平台為例，篩選基金建有一套完整的基金評分機制，報酬與風險並重，除考量報酬率相關因子外，還包含上檔風險及下檔風險等雙重因子，同時針對不同時間區間，也會給予不一樣的時間權重，目的是希望挑選出跟漲、抗跌的基金，既能掌握股市上漲機會，又能有效控制下檔風險。這對於現階段股市處於高點，在上漲壓力大、回檔機會高的情況之下，為投資人佈局股市，提供很大的助益。

新光銀行智能理財平台會運用大數據演算法，為客戶提供客觀的投資建議，它會根據客戶目標、需求及風險屬性，推薦客製化的投資組合，投資人可以決定是否採納平台系統所做出的投組建議，亦可自行調整組合內的基金標的。同時新光銀行智能理財平台還會自動監控市場變化，根據市場脈動順勢而為，一旦市場有變動，就會發揮如同汽車導航系統功能一樣，啟動再平衡調整機制，告知投資人是否該調整投組部位，除了降低風險，還可以排除人性追高殺低的投資弱點，避免投資人被當韭菜收割的情況出現。

最穩健的投資方式，不見得是最快速，但卻是時間複利的累積，而投資建議的把關便可交由可信賴的新光銀行智能理財平台。

「新光銀行智能理財」： https://bit.ly/3faadGC

臺灣新光商業銀行經金融監督管理委員會 106 年 5 月 10 日金管證投字第 1060014918 號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。公司登記地址：臺北市信義區松仁路 36 號 1、3、4、5、19、20、21 樓、32 號 3、4、5、19、20、21 樓及 32 號 3 樓之 1、32 號 4 樓之 1、32 號 5 樓之 1。客戶服務專線 ：Tel 0800-081-108 Cel (02)2171-1055