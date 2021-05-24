歐美疫情減緩 新興股市上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國經濟數據持續轉佳，其中服務業採購經理人指數大幅優於預期，來到 70.1（預期 64.3），首次申請失業救濟金人數來到去年 3 月底後新低，聯準會部分官員呼籲及早開始討論減碼量化寬鬆，美股小幅下跌 0.4%；

2. 歐洲公司財報有 73% 公司優於預期，且疫情狀況得到緩解，歐股小幅上漲 0.2%。

新興市場

1. 中國數據小幅不如預期，包含工業生產與零售銷售，中國官方針對鐵礦砂等大眾商品漲價出手干預，同時也聲稱將打擊加密貨幣採礦和交易行為，中國股市止跌反彈 2.5%；

2. 印度疫情出現降溫，每日新增確診人數連續數日下降，帶動印度股市上漲 3.7%。

債券市場

1. 美國經濟穩健恢復中，討論縮減量化寬鬆的言論再起，美國 10 年期公債殖利率在 1.6％徘徊，美國政府債券上漲 0.1%；

2. 通膨擔憂未散，高息債券表現受侷限，全球高收益債券上漲 0.1%、新興市場債券則上漲 0.2%。

原物料、匯率

1. 全球各地見通膨壓力、美國傳出縮減 QE 討論，推升黃金價格上漲 2.1%；

2. 美國傳出預計放寬對伊朗的制裁，如果成真全球石油供應料將會增加，油價下跌 3.5%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/5/24（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/5/21）

資料來源: Bloomberg，2021/5/24（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/5/21）

三大市場關鍵事件及分析

1. 電動車將成美國製造業的寶石

美國總統拜登於參訪福特汽車電動汽車中心時，再度提出美國該趁現在增加電動車與相關投資，搭配於參議院通過的無盡邊疆法案，美國將奪回關鍵行業的主導權。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/5/20。

2. 迎接美好未來，現在就要行動

根據國際能源署最新報告，2050 年淨零碳排並非不可能達成的目標，但現在就必須開始增加相關投資與研究，以發電與加熱為例，碳排放量必須在未來 10 年降低 57%。

資料來源：IEA，「鉅亨買基金」整理，2021/5/20。

3. 歐央報告經濟恢復不一，不穩定風險增加

歐洲金融穩定報告指出製造業與服務業恢復狀況不一，且公司違約可能性增加，可能對金融市場帶來不穩定性，同時報告也指出美國復甦強勁加上貨幣走強，新興市場可能因資金撤回而有較大風險。

資料來源：歐洲央行金融穩定報告，「鉅亨買基金」整理，2021/5/20，右圖量化寬鬆緊縮恐慌為 2013/5/22- 11/12，2021 為 2021/1/5 – 5/10。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/5/20。

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00