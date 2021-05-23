〈觀察〉晶圓代工廠砸錢擴產 成熟製程產能2023年傾巢而出

今年以來，晶圓代工產能極度短缺，為因應客戶龐大的訂單需求，晶圓代工廠相繼擴大投資擴產，成熟製程產能將於 2022 年起陸續開出，並於 2023 年達到高峰期，屆時產能吃緊情況可望獲得緩解；但隨著產能全數上線，未來產業可能面臨的供過於求情況，仍是潛在隱憂。

台積電 (2330-TW) 致力追逐摩爾定律，推進先進製程發展；不過，在全球成熟製程產能嚴重短缺下，為支援客戶需求，台積電也罕見擴充成熟製程產能，將在南京廠擴產月產能 2 萬片的 28 奈米製程。

台積電認為，半導體產業產能短缺情況將延續至明年，成熟製程更可能缺到 2022 年，而台積電成熟製程新產能將於 2023 年開出。

聯電 (2303-TW) 則將與多家客戶共同攜手，擴充在南科 Fab 12A P6 廠區產能，採 28 奈米製程、月產能 2.75 萬片，客戶將以議定價格預先支付訂金，擴建產能預計 2023 年第二季投產。

聯電認為，考量交期及地緣政治等因素，且近 1-2 年市場不會有顯著的產能增加，預期成熟製程產能吃緊情況，2023 年前都不會緩解。

世界先進 (5347-TW) 也買下友達 (2409-TW) 位於竹科的 L3B 廠廠房及廠務設施，可容納 8 吋月產能 4 萬片，預計 2022 年完成交割；業界人士認為，以裝機等時程來推算，最快也要 2022 年底、慢則 2023 年才可望量產。



力積電 (6770-TE) 將在苗栗銅鑼興建 12 吋晶圓新廠，總產能每月 10 萬片，從 2023 年起分期投產，滿載年產值將超過 600 億元。

中芯國際則與深圳市政府攜手，擴充 28 奈米 (及以上) 製程產能，月產能 4 萬片 12 吋晶圓，預計 2022 年開始生產。

除晶圓代工廠，許多半導體廠也相繼擴大投資，如英特爾將重回晶圓代工產業，記憶體大廠海力士將擴大投入晶圓代工事業。

隨著車用、5G、AIoT 等晶片新需求快速興起，對全球產業造成結構性改變，造成成熟製程晶片需求大爆發，且未來供不應求將更嚴重。

雖然各家大廠爭相擴產，除盼能紓解市場缺貨壓力外，勢必也是對半導體產業前景充滿信心，不過，未來可能面臨的景氣反轉仍是潛在風險。

另一方面，隨著各國紛紛砸下鉅額資金，補貼本土半導體晶片自主化生產，就有專家示警，在晶片產能過多下，當洶湧的需求浪潮退去，未來可能導致產業走向供過於求的局面。