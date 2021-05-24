【袁志峰專欄】藍籌新貴有驚喜，短線投資可關注

今天推介 - 百奥家庭互動 (2100), 上日收市 $1.78

1) 股市前景

港股連跌 3 周後上周反彈，前期跌幅較大的科技股升幅顯著，南向資金持續淨流入，但大市成交不配合，反彈可否持續不明確，預期維持上落市格局，投資操作策略只可低吸，不宜高追。板塊方面，筆者仍然看好石油、航運及物管股，主因是盈利增長確定性較高。光伏及風電股有政策支技，有長線吸納價值。京東物流 (2618) 招股反應熱烈，周五掛牌後表現對新股是否回暖有参考價值。恒指季檢結果有意外驚喜，估計新納入的 3 隻藍籌股短線做好，可關注。快手 (1024)、小米 (1810) 及美團 (3690) 今周公布季度業績，對科技股整體走勢有指示作用。

今天推介是百奥家庭互動 (2100) — 公司是國內網頁遊戲及手機遊戲開發商，今年一月騰訊 (700) 以每股 1.10 元購入 12% 股權，有助公司未來業務發展。去年收入及盈利達 11.29 億元 (人民幣 · 下同) 及 2.74 億元，分別同比增長 66% 及 81%。今年首季度，季度付費賬户數目按年跌 27%，季度付費賬户平均收入按年跌 8%，主要原因是去年推出的新款手遊由擴張期進入穩定期所致。股價已從 2 月中高位 3.25 港元大幅回落約 45%，上周五漲 6%，有見底回升跡象，建議買入，目標價 2.00 港元，止損價 1.70 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 134 點，已是全日高位，初段遇沽壓回落，最多曾倒跌 163 點，午後穩中向好，收報 28458 點，升 8 點，成交額按日跌 10% 至 1519 億元，4 月份日均成交額 1555 億元。港股通南向資金淨買入約 20 億元，連續 8 日淨買入。5 月以來淨買入 368 億元。4 月淨買入 433 億元。全周計，恒指升 1.5%。

藍籌股 27 升 22 跌 6 持平。申洲國際 (2313) 及海底撈 (6862) 升逾 4%，是升幅最大藍籌。手機零件及醫藥股包括舜宇光學 (2382)、瑞聲科技 (2018)、藥明生物 (2269)、中生製藥 (1177) 及石藥集團 (1093) 升逾 2%。季度業績遜預期的騰訊 (700) 跌逾 3%，爲跌幅最大藍籌。龍湖集團 (960)、長江基建 (1038) 及交通銀行 (3328) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.4%，成份股 24 升 6 跌 1 持平，大型科技股普漲。快手 (1024) 及平安好醫生 (1833) 升逾 5%，為升幅量大成份股。其次是網易 (9999)、京東健康 (6618) 及比亞迪電子 (285) 漲逾 4%，京東 (9618) 及華虹半導體 (1347) 升 3%。騰訊 (700) 跌逾 3%，為表現最差成份股，其次是金山軟件 (3888) 跌近 3%。全周計，恒生科指升 6.1%。

板塊方面，手機零件、醫藥、線上醫療、光伏、風電、航運、煤炭、物管、體育用品及濠賭股上升。百濟神州 (6160) 及翰森制藥 (3692) 升逾 4%。協鑫新能源 (451) 升近 5%，信義能源 (3868)、信義光能 (968) 及龍源電力 (916) 升近 3%。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 升逾 4%。中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升逾 4% 及 3%。碧桂園服務 (6098)、華潤萬象生活 (1209) 及世茂服務 (873) 升 3%-5%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 漲逾 2%。永利澳門 (1128) 及澳博控股 (880) 漲逾 2%。

周五上証指數小幅高開，早盤輾轉回落，最多曾跌 0.8%，午後弱勢震盪，收報 3486.56 點，跌 0.6%。深証成指跌 0.8%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交約 8100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 500 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出 6 億元，5 月以來淨買入 38 億元，4 月淨買入 526 億元。全周計，上証指數跌 0.1%，深証成指升 1.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

恒指公司公布季度檢討結果，增添 3 隻藍籌股，成份股總數將增至 58 隻。3 隻藍籌新貴為信義光能 (968)、比亞迪 (1211) 及碧桂園服務 (6098)，相關變動於 6 月 7 日生效。科指將納入汽車之家 (2518) 及嗶哩嗶哩 (9626)，剔走中興 (763)、鴻騰六零八八 (6088) 及祖龍娛樂 (9990)，令科指成份股由 31 隻重置為 30 隻。國指方面，比亞迪 (1211) 及恒大物業 (6666) 獲納入，粵海投資 (270)、聯通 (762) 及中國鐵塔 (788) 遭剔走，國指成份股由 51 隻減至 50 隻。(信報)

美國 5 月 Markit 製造業採購經理指數 (PMI) 初值為 61.5，預期為 60.2，上月終值為 60.5。服務業 PMI 初值為 70.1，預期為 64.5；綜合 PMI 初值為 68.1。是次三項數據均創新高。(信報)

IHS Markit 公布，歐羅區 5 月製造業採購經理指數 (PMI) 初值為 62.8，高於預期的 62.5。服務業 PMI 初值為 55.1，預期為 52.3；綜合 PMI 初值為 56.9，預期為 55.1，為 2018 年 2 月以來最高。(信報)

4) 個股訊息

中國銀保監會周五宣布，中國銀行 (3988)、招商銀行 (3968)、華夏銀行、渤海銀行 (9668) 和東亞銀行 (23) 旗下東亞中國，因存在違規放貸、理財資金投向不合規等違法違規問題，共處罰約 3.66 億元人民幣。(信報)

《彭博》報道，有阿里巴巴 (9988) 股東計劃配售 1420 萬股，以周四收市價 206 元為配售價，套現 29.3 億元。(Infocast)

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