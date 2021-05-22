〈紐約匯市〉製造業景氣旺 美元小漲但周線仍收黑 比特幣幣跌勢再起

美國 5 月製造業景氣加速擴張，支撐美元指數周五 (21 日) 再度回升，但仍未回到 90 整數關卡之上，周線也收黑。加密貨幣跌勢再起，比特幣跌至 35000 美元附近。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 DXY 紐約尾盤上漲 0.22% 至 89.993，稍早觸及四個月低點。DXY 本周累計下跌約 0.4%。

Markit 周五公布，在強勁內需帶動下，美國 5 月製造業和服務業景氣都加速擴張，製造業採購經理人指數 (PMI) 上升到 61.5，服務業 PMI 更躍升到 70.1。

美元在聯準會 (Fed) 會議紀錄暗示將要討論縮減量化寬鬆 (QE) 後的大部分漲幅已經回吐。一些策略師懷疑，Fed 是否會急於改變寬鬆立場。

加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 首席匯市策略師 Shaun Osborne 說：「市場對縮減 QE 的擔憂似乎消散得非常快。我們預測美元將保持疲軟，而美國公債殖利率仍將受到打壓。」

但也有一派分析師認為，美國經濟持續改善 — 特別是相對領先歐洲 — 將鼓舞美元多頭走勢。

拜放寬防疫限制之賜，5 月的德國服務業景氣、法國商業活動調查都優於市場預期，儘管歐元並未受到明顯的影響。

凱投宏觀 (Capital Economics) 市場經濟學家 Simona Gambarini 說：「最新的 PMI 初值強化了我們的觀點，未來幾年美國經濟成長將持續快於歐元區，而美國長天期公債殖利率將比歐洲公債上升得更快，歐元兌美元將回落。」

英鎊兌美元貶 0.2%，但連續第三周周線收高，因本周公布的一系列數據，強化市場對英國經濟強勁復甦的預期。

加幣兌美元變動不大，紐約尾盤報 1.2055 加幣，但本周升值 0.4%，是連續第八周上揚。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的資料顯示，加幣投機買盤正在增加。

加密貨幣市場再度下挫，中國國務院副總理劉鶴周五表示，北京當局將強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為。

比特幣挫跌 11.5%，報 35,952.05 美元。以太幣 (ETH) 急跌 14.3%。

截至周六 (22 日) 台灣時間約 6:00 價格：