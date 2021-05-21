關注焦點：

周五：美國 PMI (21：45)‧ 成屋銷售 (22：00)

今日重要經濟數據：

07：01 英國 5 月 GFK 消費者信心指數 ‧ 預測負 12‧ 前值負 15

14：00 英國 4 月零售銷售月率 ‧ 預測 + 4.0%‧ 前值 + 5.4%

14：00 英國 4 月零售銷售年率 ‧ 預測 + 36.5%‧ 前值 + 7.2%

14：00 英國 4 月扣除能源的零售銷售月率 ‧ 預測 + 4.0%‧ 前值 + 4.9%

14：00 英國 4 月扣除能源的零售銷售年率 ‧ 預測 + 31.4%‧ 前值 + 7.9%

15：15 法國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值 ‧ 預測 58.1‧ 前值 58.9

15：15 法國 5 月 Markit 服務業 PMI 初值 ‧ 預測 53.0‧ 前值 50.3

15：15 法國 5 月 Markit 綜合 PMI 初值 ‧ 前值 51.6

15：30 德國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值 ‧ 預測 65.8‧ 前值 66.2

15：30 德國 5 月 Markit 服務業 PMI 初值 ‧ 預測 52.0‧ 前值 49.9

15：30 德國 5 月 Markit 綜合 PMI 初值 ‧ 預測 57.2‧ 前值 55.8

16：00 歐元區 5 月 Markit 製造業 PMI 初值 ‧ 預測 62.4‧ 前值 62.9

16：00 歐元區 5 月 Markit 服務業 PMI 初值 ‧ 預測 52.0‧ 前值 50.5

16：00 歐元區 5 月 Markit 綜合 PMI 初值 ‧ 預測 54.9‧ 前值 53.8

16：30 英國 5 月綜合 PMI 初值 ‧ 預測 61.8‧ 前值 60.7

16：30 英國 5 月製造業 PMI 初值 ‧ 預測 60.0‧ 前值 60.9

16：30 英國 5 月服務業 PMI 初值 ‧ 預測 62.0‧ 前值 61.0

21：45 美國 5 月 Markit 綜合 PMI 初值 ‧ 前值 63.5

21：45 美國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值 ‧ 預測 60.2‧ 前值 60.5

21：45 美國 5 月 Markit 服務業 PMI 初值 ‧ 預測 64.5‧ 前值 64.7

22：00 歐元區 5 月消費者信心指數初值 ‧ 預測負 6.8‧ 前值負 8.1

22：00 美國 4 月成屋銷售年化總數 ‧ 預測 609 萬戶 ‧ 前值 601 萬戶

22：00 美國 4 月成屋銷售月率 ‧ 預測 + 2.0%‧ 前值 - 3.7%

本週要聞：

美國 5 月 NAHB 房屋市場指數為 83

美聯儲會議記錄：與會委員一致認為，經濟仍遠未達到美聯儲的目標

美國一周續請失業金人數為 375.1 萬

美國一周初請失業金人數四周均值為 50.5 萬

美國一周初請失業金人數為 44.4 萬人

XAU 倫敦黃金 - 金價衝破近期頂部，有望延展升浪

倫敦黃金方面，金價不僅升破近期的區間頂部，上穿 1850 的半百關口，同時亦升破了 200 天平均線，可望金價仍有續漲傾向。以自去年 8 月高位 2072.50 起始的累計跌幅計算，50% 及 61.8% 的反彈幅度為 1873 及 1920 美元，可作為後市的阻力參考；另外，1880 及 1888 亦可參照為阻力依據，1900 關口尚為關鍵。至於支持位則回看 1865 及 1850，下一級看至 1842 及 1835 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 3 日–1,018.20 噸

5 月 4 日–1,018.20 噸

5 月 5 日–1,019.33 噸

5 月 6 日–1,019.33 噸

5 月 7 日–1,025.15 噸

5 月 10 日–1,025.15 噸

5 月 11 日–1,025.15 噸

5 月 12 日–1,025.15 噸

5 月 13 日–1,024.28 噸

5 月 14 日–1,028.36 噸

5 月 17 日–1,035.93 噸

5 月 18 日–1,035.93 噸

5 月 19 日–1,031.27 噸

5 月 20 日–1,037.09 噸

5 月 20 日上午定盤價：1869.35

5 月 20 日下午定盤價：1878.30

倫敦黃金 5 月 20 日

預測早段波幅：1866 – 1881

阻力位：1888 – 1896 – 1906/1915

支持位：1853– 1843 – 1833

XAG 倫敦白銀 - 銀價料見重新上試

倫敦白銀方面，在二月底的時間，銀價曾連日受制 28.30 水準，而剛好在本周一高位又是在此區行人止步，不過，目前價位仍正貼近此區阻力，而 RSI 及隨機指數仍處上升，故若銀價終可突破上述阻力，料或會出現重大突破，上望目標延展至 28.65 及 29.00，較大目標看至 29.45 美元。至於下方支持料為 27.60，較大支持指向 27.35，關鍵料為 26.80 美元，為近一個多月來形成上升趨向線位置。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 3 日–17,650.65 噸

5 月 4 日–17,650.65 噸

5 月 5 日–17,643.70 噸

5 月 6 日–17,648.11 噸

5 月 7 日–17,627.83 噸

5 月 10 日–17,590.32 噸

5 月 11 日–17,538.38 噸

5 月 12 日–17,538.38 噸

5 月 13 日–17,598.97 噸

5 月 14 日–17,598.97 噸

5 月 17 日–17,598.97 噸

5 月 18 日–17,780.75 噸

5 月 19 日–17,780.75 噸

5 月 20 日–17,821.15 噸

倫敦白銀 5 月 21 日

預測早段波幅：27.40 – 28.05

阻力位：28.35 – 28.95 – 29.10

支持位：27.10 – 26.85 – 26.40

EUR 歐元 - 美元回軟，風險胃納改善

美元周四回落，徘徊在數月低位附近，因一輪冒險推動的漲勢吸引投資者出脫避險貨幣，逆轉了美元周三的反彈走勢。這輪反彈是由美國聯邦儲備理事會 (FED) 發布最近一次貨幣政策會議記錄推動的。會議記錄顯示，多位與會委員認為，如果經濟繼續朝著委員會的目標快速取得進展，在未來政策會議上的某個時候開始討論縮減購債規模是合適的。

歐元兌美元自五月初上破 1.20 關口之後，則維持著盤整態勢，本周向上受阻 1.2250，若歐元終可破位才見開展另一升浪，上望延伸阻力看至 1.2350 水平，進一步將看至 1.25 關口。至於向下則會留意近月以來持續守穩著的 25 天平均線，上周亦能險守此指標，目前位於 1.21 水平，至於關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1860 的 250 天平均線。不過，圖表亦見 RSI 及隨機指數正自超買區間向下回調，故或許歐元先行探低的機會稍微高一些。

預估波幅：

阻力 1.2250* – 1.2350 – 1.2500

支持 1.2100* - 1.1860

JPY 日圓 - 升息預期弱化，美元維持承壓

美元兌日圓走勢，近一浪的升勢匯價再次停步於 110 關口之下，而圖表亦見 RSI 及隨機指數正自超買區域維持下行，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會直指上月低位 107.46，需留意由於匯價在近兩個月已盤整在高位區間，故若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊傾向呈雙頂回落

英鎊兌美元自上周守住了 1.40 關口後，則持續緩步走高，當中受惠於英國解除了一些防疫社交限制，重啟大多數經濟領域。然而，周二在觸及 1.4219 後則掉頭回落，至周三仍見延續調整；可留意 2 月觸高 1.4235，故或許當前正形成一組雙頂型態。再者，圖表亦見 RSI 及隨機指數剛自超買區域回落，或見英鎊有進一步下試風險。黃金比率計算，38.2% 的調整幅度為 1.40，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3940 及 1.3875 水平。向上較大阻力預估在 1.4380，下一級看至 1.45 水準。

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4000 – 1.3940 - 1.3875

CHF 瑞郎 - 美元維持下試傾向

美國聯邦儲備理事會 (FED) 周三公佈最新的政策會議記錄顯示，其有關縮減購債的討論比投資人原本預料的要多。會議記錄顯示，多位與會委員認為，如果經濟繼續朝著委員會的目標快速取得進展，在未來政策會議上的某個時候開始討論縮減購債規模是合適的。會議記錄稍為出乎市場意料，一些投資者解除了部分美元空頭頭寸，一度提振美元回升，但升勢未有延續至周四。美元在過去幾周一直在下跌，因為美聯儲的主要官員多次表示，他們不準備討論減少刺激措施，因為他們認為通脹的急劇上升是暫時現象。

美元兌瑞郎方面，匯價在上周先升後回跌，並延續至本周仍見繼續下試，在本周三美元兌瑞郎亦一度反撲，但受制於 0.9050 水準；圖表見 RSI 及隨機指數已呈重新回落，預料短線美元兌瑞郎短期仍傾向繼續下行。下方支持先參考本周低位 0.8959，進一步支撐看至 0.8870 以至 1 月低位 0.8754。至於上方阻力將留意 0.91 水準，較大阻力看至本月早段受制的 250 天均線，目前位於 0.9135，下一級料為 0.9240 水平。

預估波幅：

阻力 0.9100* – 0.9135– 0.9240

支持 0.8959 - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 就業數據勉力支撐澳元

澳元兌美元方面，相應美元周三反彈，澳元兌美元亦一度挫跌，但尚見守著 0.77 水準；周四澳洲 4 月強勁的就業數據對澳元構成支撐，回升至 0.7760 水準上方。數據顯示，儘管就業減少，但澳洲 4 月失業率連續第六個月下降，來到一年低點，因求職人數亦減少。4 月失業率降至 2020 年 4 月以來最低的 5.5%，較去年 7 月新冠疫情打擊經濟進入衰退時觸及的 7.4% 高位明顯改善。

技術走勢而言，圖表見 RSI 及隨機指數走低，MACD 指標亦已告下破訊號線，可望澳元仍呈下試傾向，下方支持繼續留意 0.77 水準，此區同時亦為 50 天平均線，倘若明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.74 水準。上方阻力則預估在 0.7820 以至 0.79 水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7700 – 0.7580 – 0.7400

NZD 紐元 - 紐元 0.73 關口遇阻，醞釀調整風險

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI 及隨機指數均均已自超買區域回落，而 MACD 指標下破訊號線，若再而跌破近月險守著的 50 天平均線 0.7140 水平，料紐元兌美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自今年 3 月低位 0.6944 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.7165，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度將會分別看至 0.7125 及 0.7080 水平。較大支持料為 200 天平均線 0.6980 水準。阻力位回看 0.73 關口，本周初已曾上探亦未能明確破位，至本周高位亦僅可觸及 0.7271；較大阻力看至 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 – 0.7390 – 0.7463

支持 0.7140 – 0.7125 - 0.7080 - 0.6980

CAD 加元 - 加元未破 1.20 關口，短線呈回調風險

美元兌加元走勢，縱然美元兌加元在周二創出六年低位，但匯價暫見仍守住在 1.20 關口上方，圖表可見 RSI 及隨機指數自月初以來已陷於超賣區域，故在匯價短期若一再持穩於 1.20 關口之上，仍有望美元兌加元重新走穩。向上阻力先會回看 10 天平均線 1.2120 及 1.25 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2560 水平。而下方支撐指向 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2125 - 1.2500 - 1.2560

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價下跌，伊朗供應或將重返市場

油價周四下跌，連續第三日走低。此前，外交官們表示，圍繞解除美國對伊朗制裁的磋商取得進展，這可能會增加原油供應。美國原油期貨收盤跌 1.31 美元，報每桶 62.05 美元，跌幅 2.1%。伊朗總統魯哈尼在一次電視講話中表示，西方國家已同意解除對伊朗石油和航運、對該國央行以及其他領域的制裁。

技術圖表所見，隨著近兩個月的上升走勢，已演變出一道相當工整的上升趨向線位於 63.90，而 25 天平均線亦位於相近位置；隨著 RSI 及隨機指數亦見下跌，油價短期有機會仍有下試。較大支持位預估在 60 及 100 天平均線 59.60 美元，下一級看至 57.20。阻力料為 64.00 及 65.40，較大阻力看至 67 美元。

預估波幅：

阻力 64.00 - 65.40 – 67.00

支持 60.00 – 59.60 – 57.20

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)