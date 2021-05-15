馬斯克加密貨幣「環保論」引戰 推特執行長推文力挺比特幣

特斯拉執行長馬斯克與推特執行長多西 (Jack Dorsey) 對全球最大加密貨幣比特幣看法分歧，日前馬斯克因比特幣「不環保」暫停以該幣支付購買特斯拉，之後多西推文表示「比特幣讓一切變得更好」。兩大全球知名億萬富翁為此展開對決，讓比特幣的價值更難以捉摸。

線上支付平台公司 Square(SQ-US) 執行長 Amrita Ahuja 周五（14 日）在推特發文表示「公司對比特幣的策略沒有改變，也正朝向更「更環保」的未來努力。

隨後身為 Square 創辦人的多西回應 Ahuja 表示，「比特幣讓一切變得更好」、「我們會一直讓比特幣越來越好」，顯見對比特幣的擁戴程度。

Square 持有 8,027 枚比特幣，目前價值超過 4 億美元，不過該公司周五表示，目前沒有繼續購買比特幣的打算。

近期比特幣重挫，因馬斯克在周三推文表示，特斯拉暫停接受比特幣支付，對比特幣挖礦過程快速且大量消耗化石燃料而感到擔憂，尤其是煤炭，凸顯比特幣的碳足跡與挖礦帶來的影響。

劍橋大學替代金融中心（CCAF）報告指出，比特幣挖礦一年消耗約 148 兆瓦時 (terawatt hours , TWh) 的電力，比北歐國家瑞典一年的消耗的能源還多。

近期火紅的狗狗幣與比特幣相比，挖礦所需耗費的能源較小相對環保，因此深得馬斯克歡心，但這卻引來部分人士批評，認為馬斯克的言論引發外界解讀「放棄比特幣」的猜想，恐怕導致加密貨幣市場陷入混亂。

至截稿前，比特幣報 50,426.76 美元，24 小時內漲 0.16%，重新站回 5 萬美元關卡。狗狗幣報 0.553007 美元，24 小時內大漲 18.23%。

無論加密貨幣未來走向會如何發展，目前可以清楚知道的是，這兩位世界億萬富豪的言論對市場有一定的影響力。據富比世（Forbes）報導，馬斯克擁有 1,490 億美元的淨資產，而多西身價則是 117 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 周五股價上漲 3.16% 至每股 589.74 美元；推特 (TWTR-US) 股價上漲 3.23% 至每股 51.73 美元。