泰國4月汽車生產強勁反彈 年增4.2倍

有「亞洲底特律」(Detroit of Asia) 之稱的泰國，2021 年 4 月的汽車生產台數是去年同期的 4.2 倍、報 10 萬 4355 輛。

去年同期泰國各主要汽車製造廠受到疫情影響而暫停生產，汽車產量一度接近於零，雖然汽車生產情況出現回彈，不過全球半導體短缺問題持續、加上主要出口市場中東情勢緊張，泰國汽車業未來展望仍充滿變數。

《日本經濟新聞》20 日 (週四) 報導，根據泰國工業聯合會 (FTI) 今日公布的統計數據，泰國 2021 年 4 月汽車生產台數報 10 萬 4355 輛、是去年同期的 4.2 倍。

從車輛生產目的的國家地區分類來看，出口用途的汽車生產台數 5 萬 9684 輛、是去年同期的 4.4 倍，也是連續四個月在去年同期比出現成長，其中出口澳洲、越南、印尼等國表現暢旺。

4 月泰國國內市場用途的汽車生產 4 萬 4671 輛、也是去年同期 4 倍左右，連續兩個月高於去年同期，今年 3 月下旬東南亞最大汽車盛宴、第 42 屆「曼谷國際車展」在泰國首都曼谷舉辦，對新車買氣貢獻良多。

關於車用半導體的短缺問題，泰國工業聯合會表示，「有企業表示、會停止幾個車款生產」；另外也提到「新冠肺炎的問題更大」，憂心消費者購車慾望，會因疫情關係而出現降低。

中東情勢也同樣令人感到擔憂。泰國當前的汽車出口，有 10-12% 銷往中東市場。泰國工業聯合會表示，以巴衝突造成的影響，預計下個月作出評斷。

泰國工業聯合會預測，2021 年的全年生產台數將達到 150 萬輛水準。