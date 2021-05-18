Toyota股價創高 投資人看好業績成長

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 股價在 18 日 (週二) 創下歷史新高，盤中一度漲至 8869 日圓、較上個交易日上揚 2.6% 或 221 日圓，刷新 2015 年 3 月所創下的紀錄高點。

股價上漲原因與廣大投資人看好豐田 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的業績表現有關，該公司的股票被大量買進、進而推升股價上揚。加上日圓行情在外匯市場走貶、受到投資人的歡迎，豐田股價在 18 日下午拉大漲幅、連續三個交易日出現上揚行情。

豐田汽車股價 18 日收在每股 8819 日圓、較上個交易日上漲 1.98% 或 171 日圓。豐田汽車在 5 月 12 日公布最新財報預測，2021 年度的合併營業利益預估年增 13.8% 至 2.5 兆日圓，不過與 Nikkei QUICK Consensus 所整理出的證券分析師預測中數 2.8 兆日圓相比則是低上許多。

豐田 RAV4、Harrier 兩款休旅車的銷售持續看旺，全球汽車產業所面臨的半導體短缺問題、對豐田而言也似乎沒有造成影響。一般認為，豐田汽車在合作關係密切的零件廠商協助下，應可順利度過車用晶片短缺的難關。

日本股市有許多人認為，豐田汽車上週所公布的財測數字過於「慎重」，也因而對該公司日後的業績表現抱持期待。

SBI 證券的資深分析師遠藤功治表示，諸如外匯市場、銷售動向、景氣指標，以及新冠疫苗接種普及等，對豐田股票而言都是良好題材。