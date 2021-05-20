TOYOTA子公司遇駭 財務及客戶資料遭公開

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 的子公司、負責汽車組裝的豐田車體 (Toyota Auto Body Co., Ltd.) 週四 (20 日) 表示，該公司疑似遭到來自俄羅斯駭客集團的網路攻擊，其美國子公司 Auto Parts Manufacturing Mississippi(APMM) 的財務及顧客相關資料、似有遭到外流。

根據《日本經濟新聞》20 日報導，豐田車體已證實相關資訊確實被公開在網路上，雖然豐田車體沒有正面答覆是否有向駭客集團支付勒索贖金，卻也在回答時表示「沒有支付的事實」。

APMM 坐落在美國密西西比州，生產 Toyota Corolla 所使用的零件，根據豐田車體說法，此次駭客攻擊事件未對 APMM 的生產造成影響。

豐田集團旗下公司大發工業株式會社出資 35% 的大發柴油機公司 (Daihatsu Diesel Mfg. Co., Ltd.)，在 5 月 16 日也對外發布遭到駭客攻擊的消息，該網路攻擊事件發生在 5 月 14 日，是來自外部的不當入侵、造成內部系統的伺服器發生問題。

大發柴油機公司表示，尚未有人要求他們支付勒索贖金，目前公司正與歐洲當局合作、共同進行事發原因及影響方面的調查。該公司也提到，截至目前為止，尚未對相關業務造成影響。