水情持續嚴峻 4月6日起苗栗、台中轉紅燈將實施供五停二

旱災中央災害應變中心今 (24) 日召開第 10 次工作會報，經濟部長王美花表示，春雨持續偏少，根據中央氣象局最新降雨預測，未來一季降雨機率仍偏少，因此將擴大節水措施，苗栗、台中、北彰化 4 月 6 日起實施分區供水、供五停二，整體節水率再提升至 15%。

王美花表示，水情持續嚴峻，考量後續梅雨未到或延遲情境，應變中心決定採取更積極節水措施，其中，苗栗及台中地區永和山、鯉魚潭、德基水庫蓄水率已低於 15%，為延長水庫供水時程，自 4 月 1 日起工業用水戶由 11% 提升至 13%。

因應清明連假、民眾掃墓用水需求，王美花指出，4 月 6 日起苗栗、台中、北彰化地區，將由減量供水橙燈轉為分區供水紅燈，估可節省水量 15%，高雄、連江地區因應水情變化，自 4 月 1 日起水情燈號也將轉為減量供水橙燈、減壓供水黃燈。

王美花進一步指出，苗栗、台中等分區供水地區，將採取供水 5 天、停水 2 天措施，其中，部分地區因具獨立供水系統或支援管網，則將採減供 15% 方式進行，另外，高雄減量供水橙燈也將比照嘉義、台南工業用水戶節水 7%、非工業用水戶節水 10%。

至於新竹尚未被列入水情紅燈，王美花回應，新竹有桃竹幹管每日可供 20 萬噸，3 月底也將提升至 22.5 萬噸，讓水位下降幅度趨緩，因此，並未列入紅燈區域。

王美花強調，因應水情變化，相關單位自去年 7 月起就透過開源、節流、調度及備援各項措施，至今節水調度成效 8 億噸，也已啟動緊急抗旱水源應變計畫 2.0，預計 6 月前再增加每日 16.8 萬噸水源。

另一方面，因應水情措施，科技部表示，竹科銅鑼、中科台中園區、后里園區將總量減供不停供，竹南園區則將配合實施供五停二，並以園區蓄水池調節供水，將確保區內廠商用水無虞，評估園區廠商仍可正常生產，營運不受影響。