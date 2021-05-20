日本3月核心機械訂單報月增3.7%遜於市場預期 估Q2回溫、季增2.5%

日本 2021 年 3 月的核心機械訂單報月增 3.7% 至 7981 億日圓，遜於 Nikkei QUICK 整理的市場預測中數 (月增 6.2%)。第一季 (1 至 3 月) 的核心機械訂單季減 5.3% 至 2 兆 4095 億日圓，預測 2021 年第二季將較前一季增加 2.5%。

日本內閣府在 20 日 (週四) 公布最新的機械訂單統計數據，作為民間設備投資先行指標的核心機械訂單 (去除船舶、電力的民間需求) 月增 3.7% 至 7981 億日圓。其中，製造業報月減 0.1% 至 3422 億日圓，非製造業報月增 9.5% 至 4630 億日圓。

日本 2021 年 3 月核心機械訂單比去年同期減少 2.0%。日本內閣府的基調判斷指出，「回溫動向原地踏步」，維持先前見解不變。

日本內閣府同時也在 20 日公布 2021 年第一季 (1 至 3 月) 的核心機械訂單，和前一季相比、報季減 5.3% 至 2 兆 4095 億日圓。其中，製造業季減 2.2%、非製造業季減 9.2%。另外在 2021 年第二季的核心機械訂單方面，預測將季增 2.5%。

關於第二季的展望，日本內閣府官員表示，由於部分地方政府進入緊急狀況、因此令人感到擔憂，不過長遠應該會緩慢恢復。也認為伴隨著經濟活動正常化，相關表現也會跟著回溫。