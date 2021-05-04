Toyota擠下南韓現代 2021首季拿下全球FCV銷售冠軍

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP)，2021 年第一季奪下全球燃料電池車 (FCV) 的銷量冠軍，成功擠下南韓對手現代汽車 (Hyundai)(005380-KR)。

根據南韓專門從事能源市場調查的 SNE Research 於 4 日 (週二) 發表的最新統計數據，2021 年第一季的全球燃料電池車銷量約 4,000 輛、較去年同期 (約 2,100 輛) 成長 89.2%。

以各家汽車製造廠的銷售成績來看，日本豐田在今年第一季共賣出約 2,000 輛的燃料電池車、以 49.0% 的市占率奪下冠軍寶座。第二名是南韓現代的約 1,800 輛、市占率 44.6%。

豐田去年第一季的燃料電池車全球市占率僅有 15.1%。第二代全新大改款的「Mirai」上市後，今年第一季的銷售台數也較去年同期 (300 輛) 大增 6 倍以上。

另一方面，去年第一季以 65.1% 壓倒性市占穩坐龍頭寶座的南韓現代，在今年首季則是被豐田擠下、落到第二名。

SNE Research 方面表示，現代汽車去年在全球燃料電池車市場獨領風騷，但是在邁入今年之後市場的勢力版圖情勢大轉。他們認為在現代汽車的第二代全新大改款「Nexo」於 2023 年問世之前，其燃料電池車的市場地位都有可能拱手讓人。