通膨蠢動美債殖利率反彈 法人看好美高收後市

全球通膨蠢蠢欲動，帶動美債殖利率彈升，保德信投信認為，儘管美高收短期也受避險情緒震盪，但看好美國經濟復甦力道強勁，進而強化高收益企業獲利能力與財務體質，美高收後市仍有收益可期。

PGIM 保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，通膨成長也反映景氣復甦，反而有利美高收企業違約率降低，並帶動美高收整體績效表現；根據統計，台灣核備發行的境外高收益債券基金，近一個月的表現同樣穩的住，19 檔同類型基金中 18 檔都是正報酬。

根據券商美銀美林研究報告顯示，未來一年美高收企業稅前盈餘年增率，可望由目前的 2.8% 大幅增至 30%；另外，投信研究報告也預估，未來一年美高收的違約率，有機會從現在的 5.9% 進一步下修至 2.5%，顯示景氣回升將放大高收益債未來成長空間。

張世民指出，美國高收益債券之所以能相較其他高收益債更有優勢，主因在於美高收債的規模最大，目前市值約為 1.6 兆美元，占所有高收益債券規模的 52% 之多，不僅產業選擇更為多元，流動性也無虞。

其次，美高收因為具有存續期間短的優勢，對利率敏感度相較其他債券更低，回顧過去因通膨預期擴張引發的債券拋售階段，美高收表現相對優異。

在標的挑選部分，張世民建議可挑選產業布局多元分散的美高收債基金，包括納入非核心消費、能源、通訊、金融等，而非重押單一產業，除能參與景氣成長契機，也能降低單一產業造成的波動。