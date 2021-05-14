不輸美股 美高收益債年化報酬率11% 僅次S&P 500

去年以來受聯準會大舉量化寬鬆影響，美股多頭氣盛壓過債市，但仍有部分債券標的表現不輸股市，以美高收益債為例，統計自金融海嘯以來，美高收益債年化報酬率平均約 11%，僅次於 S&P 500 年化報酬率近 15%。

保德信投信指出，美高收益債不僅有息收收益，因為基金標的與景氣具備高連動性，因此當股市走牛市時，美高收益債也有機會同時繳出資本利得與息收等雙收益。

PGIM 保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，美高收自 2009 年以來，不僅年化報酬率居所有債券資產之冠，僅次於美國股市，報酬表現甚至打敗 MSCI 新興市場指數同期 10.3% 漲勢，顯見債券資產並非僅能有較為保守的表現，特別是美國高收益債市，因為能跟隨整體景氣成長，漲勢同樣不落人後。

根據 FactSet 統計，高達 86% 的 S&P500 成分企業第一季獲利優於市場預期，創下該機構自 2008 年追蹤數據以來最強勁表現，改寫 20 年來最大季度成長幅度，在企業對未來展望更加明確及正面的激勵之下，目前市場普遍預期未來三季度，美股企業獲利將延續雙位數成長態勢。

張世民表示，美國聯準會持續提供政策支持的立場，料將有利目前「金髮女孩 (Goldilocks Economy)」的成長軌道延續，意即高成長、低通膨、較低利率的經濟狀態。

整體而言，隨著經濟前景改善，企業獲利持續上修，可望帶動美國高收債緩步震盪墊高格局，而即便遇到市場波動，美高收因為有息收下檔保護，表現也相對出色。

此外，如果擔憂高收益債違約風險，又想掌握收益又希望降低風險，建議可挑選較高評級的美國高收益債券，例如 BB 或 B 等級，降低 CCC 等級以下券種的配置比重；產業上採多元分散佈局，不重押單一產業。