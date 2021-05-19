〈北極星-KY展望〉三項抗癌新藥下半年進入三期臨床 明年談授權

北極星 - KY(6550-TE) 董事長陳鴻文今 (19) 日表示，開發中抗癌新藥 ADI-PEG20，有三項適應症進度較快，包括惡質肺間皮癌、軟組織肉瘤與肝癌均將於今年下半年進入三期臨床試驗，預計明年有機會與國際藥廠洽談授權。

北極星開發的抗癌新藥 ADI-PEG20，不限於單一癌症，ADI-PEG20 打入體內後，可去除體內癌細胞，由於是透過代謝療法，副作用相對較少。北極星 ADI-PEG20 鎖定四大適應症，包括惡質肺間皮癌、軟組織肉瘤、肝癌與腦癌，除腦癌外，其他三項適應症今年下半年都將陸續進入三期多國多中心試驗。

陳鴻文指出，進度最快的為治療惡質肺間皮癌新藥 ADI-PEG20，今年 3 月完成初二 / 三期雙盲臨床試驗期中分析，數據結果正向；軟組織肉瘤二期臨床試驗已進入尾聲，近期將發布數據結果，今年下半年將啟動三期試驗，初步規劃採雙盲試驗，收案人數將超過二期的 75 人；肝癌已重新設計臨床，下半年重啟試驗。

腦癌新藥 ADI-PEG20 則在台灣執行一期臨床試驗，收案人數 26 人，目前已收到 8 名病患，由於台灣收案量較好掌握，今年底完成收案、明年進入二期試驗。

陳鴻文表示，此四項臨床試驗中，目標未來要拿到兩張藥證，且看好國際藥廠授權、收購新藥平均價格約 20 億元，預期新藥研發順利，有機會在取得藥證前，或是明年開始洽談授權。

據研調中心統計，惡質肺間皮癌全球罹患人數約 3.06 萬人、軟組織肉瘤 1.81 萬人、肝癌 9 萬人、2.97 萬人，若單看中國市場方面，惡質肺間皮癌約 7740 人且持續增加中、軟組織肉瘤 4.2 萬人、肝癌 5 萬人、腦癌 7.6 萬人。