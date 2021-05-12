千億富豪陳賢哲低調現身 吐露投資北極星初心

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘 4 月與台康生技 (6589-TW) 簽訂投資意向書，計畫分次投入 50 億元，媒體紛紛以「震驚」大篇幅報導，不過，相較台灣另一位身價超過千億元的陳賢哲投資生技，卻是低調到無形，2019 年底阿莎力地投入 30 億元「救急」北極星公司，然而，媒體報導已是一年後的事了。

《財訊》報導指出，當初正文科技 (4906-TW) 董事長陳鴻文接下北極星董座，讓成立 15 年的公司起死回生，背後有段既艱辛又令人動容的故事。當時，陳鴻文的父親罹患肝癌，相當虛弱，透過恩慈療法，一週打一次針，最後多活了 5 年多。陳鴻文透露，這個藥醫好父親，北極星碰到困難理所當然要支持，但沒想到燒錢這麼厲害。

《財訊》報導指出，陳鴻文受訪時，身邊坐著一位外表低調、穿著相當樸實，默默聆聽並不多言，但是聽到有興趣的話題眼睛會發亮的「平凡員工」，一直到採訪快結束，陳鴻文才揭露這位平凡員工的真實身分，就是千億富豪陳賢哲。

陳賢哲是松翰科技 (5471-TW) 董事長，行事一向低調，極少曝光，去年美國辦公室視訊會議軟體 Zoom 的股價因疫情大漲，登上新聞版面。據了解，陳賢哲是 Zoom 的早期投資者，比香港首富李嘉誠持股 8.5% 還多，雖然已處分部分股權，但以 Zoom 去年市值來估算，千億富豪當之無愧，市場稱陳賢哲為「台灣巴菲特」，連彭博想採訪都被婉拒，可想見陳賢哲的低調。

陳鴻文說，兩人是清大學長學弟，之前共同投資過中國一家小公司，有天陳鴻文說要去看北極星的成都藥廠，陳賢哲也跟著去，當時陳鴻文為了北極星營運捉襟見肘而四處奔走，他告訴陳賢哲，準備賣掉這個廠，來支持公司臨床試驗，不然北極星要倒了，陳賢哲詢問要價多少，陳鴻文表示，應該至少要 1 億美元，陳賢哲隨即表達投資意願。陳鴻文說，當時根本不知道陳賢哲這麼有錢，這筆錢不進來，根本過不了關。

陳賢哲謙虛地說，自己對生技也還在學習當中，話不多的陳賢哲提到投資北極星的條件，就是要陳鴻文當董事長，因為看好「孝子救父」陳鴻文的做事能力。他表示，投資都要繳學費，最終要成功，人很關鍵。當初要投資 Zoom 時，很多人都認為市場太擁擠、競爭太激烈，但他看好 Eric Yuan (Zoom 創辦人袁征)。

科技人一頭栽入生技領域，陳鴻文做了一個相當傳神的形容，假設這是一個電路板，input 和 output 都是固定的，沒有百分比，一定要百分之一百。科技就是很多定理與定律，很多公式是不會變的，但是細胞就完全不一樣了，細胞是活的，沒有東西可以運算，細胞裡面的基因什麼時候要表達、什麼時候不表達，或是有缺陷、突變、表達錯了，都有可能。