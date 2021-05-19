美元創兩個半月新低 人民幣中間價升逾100基點

美國公布不如預期的房市數據，同時在市場等待 FOMC 會議紀錄之際，聯準會重要官員近期鴿派的表態，持續讓美元承受壓力，美元指數應聲跌破 90 大關，而週三 (19 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價順勢調升 102 基點，報 1 美元兌 6.4255 人民幣。

聯準會官員重申儘管通膨壓力不斷上升，但他們不會改變目前超寬鬆的貨幣政策。而市場認為在美國就業增長疲弱、支出下滑、紐約地區製造業活動減緩及美國房市出現疲軟跡象之下，美元走弱只是時間問題，因為這些經濟數據將使得聯準會更加不願積極應對不斷上升的通膨壓力。

全球復甦趨勢正持續回升，主要國家經濟情勢相較於美國更為強勁，再加上聯準會的寬鬆貨幣政策，使得投機資金不斷拋售美元，在美元指數跌破關鍵價位後，美元後勢壓力更大。

Bannockburn Forex 稱美元自上週遭到拋售以來一直未能大幅反彈，這告訴我們推動美元升值的不是外匯市場，而是利率市場。如果聯準會不提升利率，很難看到美元有多大的吸引力。

而在今日凌晨離岸人民幣以升值逾 200 基點作收後，亞洲早盤離岸人民幣匯率呈現回貶走勢，不過貶幅不大，約在平盤附近震盪，截至上午 09:46 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4233 人民幣，貶值 44 基點，貶幅 0.07%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4261 人民幣，貶值 4 基點，貶幅 0.01%。