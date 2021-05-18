〈美股早盤〉美股小幅高開後震盪 沃爾瑪漲超4%

美股周二 (18 日) 小幅高開，隨後漲勢收斂，道瓊和標普 500 指數一度於平盤震盪走低。截稿前，道瓊工業指數漲 21 點或 0.06％，那斯達克綜合指數漲 0.14%，標普 500 指數漲 0.09％，費半漲 0.4%。

在公布優預期的財報，且上調全年財測後，沃瑪爾漲超 4%。

受供應鏈問題和原物料成本上揚干擾，美國公布 4 月新屋開工降幅大於市場預期，新屋開工率月減 9.5% 至 157 萬戶，營建許可月增 0.3% 至 176 萬戶，略低於市場預期

財報消息面，梅西百貨 (Macy’s)、沃爾瑪 (Walmart) 和家得寶 (Home Depot) 周二陸續公布最新財報，三大零售商業績表現均優於預期，前兩者更上調全年獲利預期。截稿前，梅西和家得寶分別跌 1.3% 和 0.4%，沃爾瑪漲超 4%。

美元周二跌至 4 個月低點，10 年期美債殖利率升至 1.644％，顯示市場對於通膨急遽升溫的疑慮仍存。Fed 將在稍晚公布 4 月政策會議紀要，屆時投資人將關注 Fed 對於通膨情勢的看法。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周一受訪表示，既使通膨率上揚，他仍支持繼續維持超寬鬆貨幣政策，直到失業率差距縮小為止。

截至台北時間周二 (18 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 35.06 點或 0.10%，暫報 34362.85 點

那斯達克綜合指數上漲 44.88 點或 0.34%，暫報 13423.93 點

標普 500 指數上漲 3.40 點或 0.08%，暫報 4166.69 點

費半上漲 19.70 點或 0.67%，暫報 2974.33 點

台積電 ADR 上漲 2.49% 至每股 112.53 美元

十年期美債殖利率上升至 1.644%

紐約輕原油下跌 0.41% 至每桶 66.00 美元

布蘭特原油下跌 0.29% 至每桶 69.26 美元

黃金上漲 0.13% 至每盎司 1870.10 美元

美元指數下跌 0.37% 至 89.81 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

梅西百貨 (M-US) 早盤下跌 1.25％，至 18.91 美元。

梅西百貨周二盤前公布 2021 會計年度 Q1 財報，受惠於刺激措施，加上疫苗帶動需求回暖，梅西百貨 Q1 成功轉虧為盈，實現淨利 1.03 億美元，營收也增至 47 億美元，雙雙優於市場預期。

隨著美國購物需求逐步回升，梅西百貨上調 2021 會計年度營收和 EPS 預期。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤上漲 4.05％，至 144.54 美元。

沃爾瑪周二盤前也公布 2021 會計年度 Q1 財報，營收、獲利均勝過預期，美國同店銷售增長 6%，遠高於分析師預測，並宣布上調 Q2 和全年財測前景。

家得寶 (HD-US) 早盤下跌 0.32％，至 319.00 美元。

家得寶周二盤前公布 2021 會計年度 Q1 財報，除了營收、淨利超出市場預估外，同店銷售額更大增 31%。但考慮到疫情不確定性，該公司並未公布 2021 會計年度全年財測。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月新屋開工年化總數報 156.9 萬戶，預期 170.5 萬戶，前值自 173.9 萬戶下調至 173.3 萬戶

美國 4 月新屋開工年化月增率報 - 9.5％，預期 - 2.0%，前值 19.4%

美國 4 月營建許可總數報 176 萬戶，預期 177 萬戶，前值 176.6 萬戶

美國 4 月營建許可月增率報 0.3％，預期 0.6%，前值 2.7%

藍線：美國新屋開工年化總數，綠線：美國營建許可總數 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Mediolanum International Funds 市場策略主管 Brian O’Reilly 認為，對市場來說，Fed 提前收緊貨幣政策仍為目前的主要風險。

O’Reilly 表示，當通膨率落在 2％-4% 間，可能是股票的「甜蜜點」(sweet spot)，經濟反彈很可能繼續使銀行、旅遊和休閒類股獲益。此外，資產負債表強勁且具有議價能力的企業，如製造和家用品製造商，也可望表現良好。

Janus Henderson Investors 投資組合經理 Jane Shoemake 則認為，仍有部分科技股價格便宜，若看好長期趨勢，建議投資人可入場。

法國興業銀行 (Societe Generale) 策略師 Kokou Abgo-Bloua 表示，該行認同 Fed 對於通膨僅為暫時的看法，並稱需求拉動的通膨及成本拉動的通膨將在明年恢復正常，預計通膨壓力將在未來 6-12 個月見頂。