比特幣大多頭：價格未來幾周還會動盪 但之後仍將走高

比特幣最大的投資者之一認為，這個全球最大加密貨幣可能還將承壓數周。在上月觸及歷史高位後，比特幣已回落約 35%。

加密貨幣投資公司 Galaxy Digital 的創辦人 Michael Novogratz 表示，他認為比特幣還會盤整一段期間，可能約 4-6 周，價格大概在 4 萬至 5 萬美元區間整理，但今年接下來仍將走高。

在經歷了一個動盪的周末後，比特幣周一最低跌至 42133 美元。特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 之前發表多條推文，指責比特幣對環境的不利影響，稱特斯拉不再接受比特幣購車。

Novogratz 表示，馬斯克的評論流於表面，消耗能源並非比特幣獨有現象，所有行業皆是如此：黃金市場、YouTube 同樣要消耗大量電能。

根據 Galaxy Digital 上周五發布的研究報告，他們認為，比特幣開採僅使用傳統銀行系統所消耗的一半的能源。

(圖表取自 Market Insider)

報告估計，整個比特幣網路的能耗為每小時 113.89 兆瓦 (terawatts) 太瓦，其中 99% 來自運行中的礦機。若依據劍橋大學替代金融中心估計，能源消耗為每小時 128 兆瓦。

報告稱，由於缺乏透明性，傳統銀行體系與黃金開採的能耗透明性有限，但估計為每小時 263.72 兆瓦及每小時 240.61 兆瓦，均為比特幣的兩倍以上。

Novogratz 稱，加密貨幣行業正在研究環境、社會和公司治理 (ESG) 問題，以及如何通過碳補償信用等方式來減輕比特幣的影響。

他認為，美國證券交易委員會 (SEC) 可能會在今年底或明年初批准比特幣 ETF，可能推升今年稍晚比特幣價格走高。