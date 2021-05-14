MicroStrategy持續大買比特幣 已又加購1500萬美元

全球持有比特幣最多的上市公司 MicroStrategy 周四 (13 日) 披露，近期又以 1500 萬美元購買了 271 枚比特幣，平均價格為 55387 美元。

這家商業智慧公司目前已在比特幣購買上花費 22.4 億美元，平均價格為 24403 美元。自今年 3 月以來，他們每月至少購買 1500 萬美元的比特幣，這是執行長 Michael Saylor 比特幣儲備計畫的一部分。

MicroStrategy 是首批將比特幣納入資產負債表的上市公司之一，並推動了過去 1 年多的行情。他們在今年第一季共買了 20857 枚比特幣，花費 10.86 億美元，平均價格為 52087 美元。

雖然近幾日比特幣價格下跌，但 MicroStrategy 的比特幣資產按目前價格計算，仍超過 45 億美元。

Saylor 相信，比特幣可取代黃金，做為避險資產。MicroStrategy 透過聲明表示，公司在發展企業分析軟體業務，並購買及持有比特幣，以雙管齊下做法為股東取得可觀的價值。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 近日發推文表示，開採比特幣的能源消耗過高，因此公司不再接受比特幣支付。對此，Saylor 認為，馬斯克的決定具有諷刺意味，因為比特幣在交易過程並不會特別耗能。

Saylor 指出，公司對當前持有比特幣的策略感到滿意。

(圖表取自 Coindesk)

比特幣在馬斯克發推後，一度急跌至 46294 美元，目前多數時間在 5 萬美元附近震盪。