【景順投信】台股近期賣壓的後市展望

撰文者： 景順亞太區環球市場策略師 趙耀庭

台股年初迄今始終是表現最亮眼的股市之一，但上週風雲變色，因為美國通膨攀升的疑慮導致全球科技股出現賣壓。台股加權指數上星期三跌幅超過 4%，本月至今已下跌超過 11%。

資金輪動流出成長股

首先是美國 10 年期債券殖利率攀升與通膨上揚的預期，加上全球經濟快速反彈，促使投資人將資金從成長股轉入價值股與週期股。

半導體短缺雖有益於晶片銷售量，不過這類公司高估值的支撐力道來自未來現金流，殖利率攀升反而使其持有成本更昂貴，因此半導體相關個股面臨巨大賣壓。全球最大的合約晶片製造商台積電 (TSMC) 佔加權指數比重達 30%，因此台股加權指數隨之大幅滑落。台股資訊科技指數本月至今表現也相去不遠，下跌約 12%。

投資人部分獲利了結也是近期賣壓的原因。台股加權指數過去 12 個月上漲超過 60%，表現遠遠領先 S&P 500 49% 的漲幅。隨著大量人口開始接種疫苗，全球經濟持續復甦，家庭消費支出可能會更偏向服務和體驗活動。若出現此情形，資金可能會持續流入週期股與價值股。融資比例飆高其次，台灣投資人過去數月借款融資比例飆高的疑慮持續擴大。國內投資人卯足全力，期望能在火熱的台股市場撈上一筆。融資餘額今年成長 46% 來到約 2,740 億台幣，是 2011 年以來的最高紀錄。

由於市場上週浮現賣壓，融資餘額上週週間三天減少超過 335 億台幣，代表投資人遭到券商追繳保證金以彌補損失。這波去槓桿很可能導致賣壓更為沉重。

COVID-19 新增感染案例增加

最後，COVID-19 新增感染案例數量近期上升，進一步延緩台灣經濟重啟步調。台灣去年 4 月成功抵擋第一波疫情，成為全球防疫典範，但近期國內開始出現感染案例，而且疫苗配送作業有所延誤，因此經濟能否全面重啟浮現不確定性。

目前台灣民眾僅 14% 已施打第一劑疫苗（多為 AstraZeneca 疫苗），另有大批疫苗將於 6 月抵達交貨。

疫情的發展現難以預料，若每日新增感染數增加，政府可能會實施更嚴格的社交距離措施。更嚴厲的動作勢必會衝擊消費者信心與家庭支出，非必需消費品和服務產業將受到最大影響。

台灣的政策官員一直以來都能迅速阻止疫情蔓延，我們有信心這次也不例外。即使股市最近將因疫情相關雜音而略為受到影響，但我們認為台灣經濟基本面仍健全，在經濟復甦與低利率的加持下，台股加權指數今年底可望以高於目前的水準作收。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。