瑞銀：通膨擔憂不至於影響股市漲勢

市場擔心通膨恐導致聯準會提前結束量化寬鬆，進而重啟升息，拖累美股走跌，但瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 認為，通膨隱憂應該不至於影響股市漲勢。

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期增加 4.2%，遠超過市場所預期的 3.6%，比起 3 月的 2.6% 可說是翻倍增長，通膨升溫也讓市場擔憂，聯準會可能提前緊縮市場資金，甚至加快升息腳步。

Mark Haefele 指出，美國就業數據觸發市場對通膨的擔憂，美國供應管理協會 (ISM)4 月製造業與服務業的投入價格分項指數均創下 2008 年以來最高；另外，4 月中國出廠價格指數 (PPI) 也達到三年來最高，年增 6.8%，多種大宗商品價格飆升至多年來高位甚至創歷史新高，例如銅、木材、玉米等。

Mark Haefele 分析，近期通膨升勢應是基數效應所致，將隨著時間推移而趨緩，大宗商品價格上漲主要是疫情導致價格低迷後的反彈，部份商品與服務價格飆升是經濟重啟的結果。

Mark Haefele 分析，通膨擔憂將不時導致市場波動加劇，並繼續為再通膨環境布局，而屆時市場環境也將有利持股建倉，結構性贏家的有利時機。

